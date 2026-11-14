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    Sạt lở trên quốc lộ, cô giáo đi xe máy bị đất đá vùi lấp

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường

    Một vụ sạt lở taluy dương xảy ra trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Mường Khương (Lào Cai) đã khiến một cô giáo đi xe máy bị đất đá vùi lấp, bị thương.

    Trao đổi với Thanh Niên sáng 14.11, ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương, xác nhận vào 6 giờ 25 sáng cùng ngày, tại Km7 quốc lộ 4D, đoạn hướng đi địa bàn xã xảy ra một vụ sạt lở taluy khiến một cô giáo đi xe máy gặp nạn.

    Sạt lở ta luy trên quốc lộ, cô giáo đi xe máy bị đất đá vùi lấp - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ sạt lở taluy trên quốc lộ 4D

    ẢNH: LÀO CAI ONLINE

    Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Hoàng Yến (trú ở xã Tả Phời, tỉnh Lào Cai), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học & THCS Tả Gia Khâu (xã Pha Long, tỉnh Lào Cai).

    Thời điểm xảy ra vụ việc, cô Yến đang điều khiển xe máy từ nhà đi qua địa bàn xã Mường Khương để đến trường thì bất ngờ nhìn thấy đất đá từ taluy dương có dấu hiệu sắp đổ xuống đường. Lúc này, cô giáo Yến liền giảm tốc độ, đánh lái sang phía ta luy âm nhưng vẫn bị đất đá sạt lở vùi lấp người và phương tiện.

    Theo ông Nguyễn Hồng Hưng, ngay sau khi nhận được thông tin, địa phương đã cử Phó chủ tịch UBND xã Mường Khương cùng lực lượng y tế đến hiện trường phối hợp cùng người dân để hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

    Sau vụ tai nạn, cô Yến bị thương nhẹ ở vùng lưng, hiện đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị.

    Vị lãnh đạo UBND xã Mường Khương cho biết thêm, những ngày trước ở khu vực này có mưa, tuy nhiên đến ngày hôm qua 13.11 thì trời không mưa. Vị trí xảy ra sạt lở nằm tại taluy dương của đoạn đường mới thi công. 

    Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tổ chức xử lý đất đá, khắc phục điểm sạt lở. Hiện, khu vực sạt lở trên quốc lộ 4D đã được thông xe trở lại.

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