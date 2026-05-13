Chậm khắc phục sạt lở ta luy âm cầu Treo đèo D’ran

Lâm Viên
13/05/2026 17:12 GMT+7

Việc khắc phục điểm sạt lở ta luy âm tại khu vực cầu Treo, đèo D’ran trên quốc lộ 20 đến nay vẫn chưa được Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) triển khai, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Ngày 13.5, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết Ban Quản lý dự án 85, đơn vị thi công cải tạo, nâng cấp quốc lộ 20, vẫn chưa khắc phục xong sự cố sạt lở ta luy âm tại Km262+500, khu vực cầu Treo trên đèo D’ran.

Sự cố khiến việc lưu thông qua khu vực bị hạn chế do rào chắn tạm chiếm khoảng một nửa mặt đường, các phương tiện chỉ có thể di chuyển một làn xe qua cầu.

Sự cố sạt lở tại Km262+500, khu vực cầu Treo trên quốc lộ 20 khiến việc lưu thông qua khu vực bị hạn chế do rào chắn tạm chiếm khoảng một nửa mặt đường

Sự cố sạt lở ta luy âm tại khu vực cầu Treo, đèo D’ran xảy ra từ ngày 29.10.2025, từng khiến giao thông qua đèo D’ran trên quốc lộ 20 bị tê liệt hoàn toàn.

Sau sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần phối hợp làm việc với Ban Quản lý dự án 85 để đôn đốc triển khai phương án sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên đến nay, công tác xử lý điểm sạt lở vẫn chưa hoàn thành.

Phía ta luy âm tại Km262+500, khu vực cầu Treo trên quốc lộ 20 xảy ra sạt lở nhưng đến nay vẫn chưa được Ban Quản lý dự án 85 triển khai khắc phục, sửa chữa

Để đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 5268/UBND-XDCT ngày 19.4.2026, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương triển khai thi công, hoàn thành việc khắc phục sạt lở tại khu vực cầu Treo, đèo D’ran chậm nhất trước ngày 15.6.2026.

Như Thanh Niên đã thông tin, do ảnh hưởng của mưa bão cuối năm 2025, nhiều vị trí trên quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt xảy ra sạt lở, gây mất an toàn giao thông.

Trước tình hình này, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí 10 tỉ đồng để khắc phục các điểm sạt lở. Gần một tháng qua, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đồng loạt triển khai 5 mũi thi công nhằm xử lý các vị trí hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 trước mùa mưa năm nay.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang triển khai gia cố bờ ta luy dương dọc quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, việc khắc phục sự cố sạt lở ta luy âm tại Km262+500, khu vực cầu Treo trên đèo D’ran do Ban Quản lý dự án 85 đảm nhận. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay, hoạt động thi công tại vị trí này bị ngưng trệ, khiến việc lưu thông qua cầu Treo trên quốc lộ 20 tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

