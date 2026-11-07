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    Lào Cai: Mưa lũ gây ngập nhiều nhà dân, chia cắt giao thông ở xã vùng cao

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Mưa lũ đã khiến nhiều nhà dân trên địa bàn một xã vùng cao ở Lào Cai bị ngập, giao thông chia cắt và hoa màu bị ảnh hưởng.

    Sáng 7.11, một lãnh đạo UBND xã Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, mưa lớn cục bộ xảy ra trong sáng cùng ngày đã gây thiệt hại tại 9 thôn trên địa bàn, tập trung ở khu vực trung tâm xã và các khu vực Na Hối, Thải Giàng Phố.

    Lào Cai: Mưa lũ gây ngập nhiều nhà dân, chia cắt giao thông ở xã vùng cao- Ảnh 1.

    Mưa lũ gây ngập nhà dân, chia cắt giao thông trên địa bàn xã Bắc Hà

    ẢNH: BÁO LÀO CAI

    Qua rà soát đến 7 giờ 45 ngày 7.11, toàn xã Bắc Hà ghi nhận 42 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 38 hộ bị nước tràn vào nhà; 1 hộ bị sập tường nhà và 1 hộ bị 50 m3 đất đá sạt vào tường nhà.

    Cạnh đó, mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường bị ngập, gây chia cắt giao thông tại khu vực cầu đường 20.9, ngầm tràn và khu vực chợ trâu, cầu Tà Chải. Ngoài thiệt hại về nhà ở và giao thông, một số diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất.

    Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Bắc Hà đã trực tiếp xuống các khu vực bị ảnh hưởng để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

    Đồng thời, lực lượng quân sự, công an cùng các đơn vị liên quan và lực lượng tại chỗ được huy động, hỗ trợ người dân xử lý các điểm ngập, khắc phục thiệt hại đối với công trình nhà ở và bảo đảm an toàn cho người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ.

    Các cơ quan chức năng của xã đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, thống kê các trường hợp bị thiệt hại và nắm bắt tình hình tại các thôn để có phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

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