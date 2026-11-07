Đề nghị 8 tỉnh miền Trung ứng phó mưa lớn, có nơi trên 700 mm

Ngày 6.11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi UBND 8 tỉnh, thành phố, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đề nghị sẵn sàng triển khai ứng phó đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Không khí lạnh gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Đắk Lắk, lượng mưa có nơi trên 700 mm ẢNH: PHÚC NGƯ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 8.11 đến đêm 9.11, từ phía nam tỉnh Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Dự báo thời tiết ngày 9.11 đến đêm 11.11, TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa 250 - 450 mm, có nơi trên 700 mm.

Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; nguy cơ mưa có cường độ lớn lượng mưa trên 100 mm/3 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Các địa phương triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai.

Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt đô thị, khu công nghiệp.

Đảm bảo vận hành hồ chứa an toàn trong mưa lớn

Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa nước và khu vực hạ du.

Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo đúng quy định và chỉ đạo tại Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30.10.2026 của Thủ tướng Chính phủ, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất để người dân biết và chủ động phòng tránh.