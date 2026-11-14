Sạt lở, sụt lún uy hiếp trường học, khu dân cư

Lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội biên phòng Quảng Trị), cho biết trước đó do ảnh hưởng mưa lớn, một vết sạt lở dài 50 m xảy ra sáng 13.11 tại Km 9 + 400 trên tuyến QL15D, khoảng 2.000 m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống tràn ra chắn toàn bộ mặt đường. Nhiều tảng đá lớn đè lên hệ thống hộ lan khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh.

Phương tiện lưu thông tạm qua vị trí sạt lở lên Cửa khẩu quốc tế La Lay Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã cử lực lượng chốt chặn 2 đầu điểm sạt lở, ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Việc thông xe chỉ mới là phương án tạm thời để giải tỏa lưu lượng phương tiện bị ùn tắc. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục lên phương án khắc phục.

Còn tại khu vực miền núi TP.Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng sau mưa lớn, đe dọa trực tiếp đến trường học, khu dân cư và các tuyến giao thông huyết mạch.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết trong ngày 13.11 địa phương tổ chức khảo sát thực tế những khu vực sạt lở, sụt lún đã ghi nhận trên đỉnh núi phía sau Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng, xuất hiện hố sụt có đường kính khoảng 1,7 m, sâu khoảng 3 m. Hố sụt này cách chân kè taluy tường rào khoảng 130 m, ở độ cao khoảng 40 m so với sân trường. Khu vực này còn có vết nứt dài khoảng 50 m, chia thành 2 nhánh, mỗi bên dài khoảng 25 m. Cách kè taluy khoảng 35 m cũng có hố sụt nhỏ, đường kính khoảng 30 cm.

Đáng lo ngại, tình trạng sạt lở đã làm biến dạng kết cấu kè tường chắn phía sau trường, khiến khe nối giữa 2 đốt kè bị dịch chuyển khoảng 2 cm. Hệ thống rãnh thoát nước sau kè cũng bị nứt vỡ, sụt lún, hư hỏng trên chiều dài khoảng 30 m.

Theo ông Nghĩa, thực trạng sụt lún đang đe dọa sự an toàn của 383 học sinh cùng 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Chính quyền địa phương đã khẩn trương ứng phó, cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng khu vực sạt lở và đoạn kè bị biến dạng; nghiêm cấm học sinh, cán bộ, giáo viên tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Lực lượng xung kích khơi thông, nắn dòng chảy tạm thời nhằm giảm áp lực nước dồn về đoạn rãnh thoát nước sau kè đang bị hư hỏng. Nhà trường chủ động phương án di dời học sinh bán trú, tổ chức dạy học tạm thời tại các phòng học phía trước, cách xa chân kè taluy và sẵn sàng chuyển đến địa điểm an toàn khi cần.

Cơ quan chức năng đưa máy móc đổ đá gia cố cầu Bà Lương trên QL19 Ảnh: Đạt Lợi

Xã vùng cao Trà Leng cũng ghi nhận sạt lở mái taluy dương tại khu thể thao thôn Trà Dơn, khu sân bóng và khu vực trước trụ sở công an xã (dài khoảng 27 m); sạt lở tuyến đường trước phân hiệu thôn Tak Xoai (dài khoảng 20 m). Tại xã Trà Linh, sạt lở tiếp tục uy hiếp khu dân cư và giao thông. Riêng tuyến đường ĐH7 NTM, đoạn ngã ba đường Tak Pong - Tak Ngo (thôn Long Linh) xuất hiện một vết trượt dài hơn 50 m trên mái taluy dương.

Tại phía đông tỉnh Gia Lai, ngày 13.11 ghi nhận mưa đã dứt, nước lũ cơ bản rút nhưng nhiều tuyến đường, cầu cống bị sạt lở, hư hỏng. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, chốt chặn các vị trí nguy hiểm. Theo Văn phòng thường trực về phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai, đợt mưa lớn từ ngày 8 - 13.11 gây sạt lở, xói lở cầu đường và ngập nhiều tuyến giao thông, trong đó có QL1D, QL19C và các tuyến đường nông thôn.

Đến chiều 13.11, người dân có thể đi lại tại nhiều khu vực ngập sâu trước đó. Tuy nhiên, một số tuyến vẫn bị sạt lở, chia cắt như đường từ thôn Hòa Bình đi La Vuông (xã An Lão), đường đi Canh Liên qua làng Cà Bưng (xã Vân Canh). Đáng chú ý, cầu Bà Lương trên QL19C (Km17 + 595, xã Canh Vinh) bị xói lở tường đầu, tường cánh. Đơn vị quản lý đã đổ khoảng 126 m³ đá gia cố, rào chắn, cấm phương tiện qua cầu.

Các vị trí tại đèo Nha Sam, cầu tạm An Lão trên ĐT.629 và tuyến ĐT.640 đoạn Phước Sơn - Cát Tiến tiếp tục được chốt chặn. CSGT, công an các địa phương tổ chức phân luồng, cảnh báo người dân. Các địa phương đang khắc phục tạm thời công trình hư hỏng, đặt biển cảnh báo và tiếp tục rà soát thiệt hại.