Ngày 13.11, lãnh đạo xã Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) tổ chức khảo sát hiện trường sau khi phát hiện hố sụt lún sâu khoảng 3 m phía sau Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn khảo sát ghi nhận phía sau khuôn viên trường xuất hiện một hố sụt lún sâu. Đáng chú ý, từ vị trí hố sụt xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài sang hai bên, cho thấy khu vực đất xung quanh có dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt lở.

Lãnh đạo xã Trà Leng khảo sát hố sụt lún sâu 3 m ở phía sau Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng ẢNH: CTV

Trước tình hình này, lãnh đạo xã Trà Leng cùng các đơn vị liên quan đánh giá mức độ ảnh hưởng, đề xuất phương án xử lý trước mắt, nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực trường học, giáo viên và học sinh.

UBND xã Trà Leng cũng đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng về phương án xử lý, khắc phục tình trạng sụt lún.

Xuất hiện hố sụt lún sâu 3 m phía sau trường học ở vùng cao Đà Nẵng

Nhiều vết nứt cũng xuất hiện ẢNH: CTV

Lãnh đạo UBND xã Trà Leng cho hay hố sâu khoảng 3 m cùng với các vết nứt xuất hiện sau những trận mưa lớn kéo dài.

Việc xuất hiện hố sụt sâu cùng những vết nứt kéo dài phía sau trường học đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời, nhất là trong bối cảnh mưa lớn kéo dài tại khu vực miền núi Đà Nẵng những ngày qua khiến tình trạng sạt lở đất diễn biến phức tạp.