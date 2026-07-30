Ninh Bình: Xuất hiện nhiều hố sụt lún giữa khu dân cư, gây nứt nhà dân

Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh Ninh Bình cho phép UBND xã Thanh Sơn thuê cơ quan có đủ năng lực chuyên môn để xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý hiện tượng sụt lún đất xảy ra tại thôn Sào Lâm (xã Thanh Sơn). Sự cố sụt lún đất đến nay đã làm 5 nhà dân bị sụt lún, rạn nứt tường rào, tường nhà…

Hiện tượng sụt lún trong vườn nhà dân chưa có dấu hiệu dừng lại khiến người dân lo lắng ẢNH: ĐÌNH MINH

Trước đó, rạng sáng 5.6 trên địa bàn xã Thanh Sơn có mưa lớn, sau trận mưa xuất hiện 2 hố sụt lún giữa khu dân cư thôn Sào Lâm, khoảng cách 2 hố cách nhau khoảng hơn 50 m. Các hố có đường kính rộng 1 - 2 m, sâu 1 - 1,5 m.

Đến đầu tháng 7 xuất hiện thêm 1 hố sụt lún đường kính khoảng 2 m, sâu khoảng 0,8 m. Sau đó, hố này tiếp tục sụt lún, đến cuối tháng 7 đường kính hố đã rộng 2,5 m; lún sâu 1,5 m.

Theo UBND xã Thanh Sơn, hiện tượng sụt lún đất đã gây hoang mang đối với các hộ dân sống trong khu vực và ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tính mạng, tài sản người dân.

Sụt lún đất khiến công trình nhà dân bị rạn nứt ẢNH: ĐÌNH MINH

Đến nay, các hố sụt lún đã gây rạn nứt tường rào, tường nhà và một số công trình khác của 5 hộ gia đình. Đáng chú ý, quá trình theo dõi thời gian qua nhận thấy các hố sụt lún có xu hướng lan rộng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra và đưa ra nhận định ban đầu, hiện tượng sụt lún có thể do cấu trúc địa chất khu vực có hang karst ngầm, đồng thời có sự thay đổi đột ngột của mực nước ngầm hoặc hiện tượng xói mòn ngầm cuốn trôi lớp đất mịn tầng nông gây sụt lún.

Khu dân cư xuất hiện hiện tượng sụt lún ẢNH: ĐÌNH MINH

Chính quyền xã Thanh Sơn đã giăng dây khoanh vùng khu vực sụt lún để cảnh báo, khuyến cáo người dân không lại gần để đề phòng nguy hiểm.

Đồng thời, tuyên truyền người dân tạm thời dừng việc khoan giếng, khai thác nước ngầm quá mức; tạm dừng các hoạt động xây dựng mới kiên cố trong vùng ranh giới nguy hiểm... để chờ được xác định nguyên nhân, giải pháp xử lý.