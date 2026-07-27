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Thời sự Dân sinh

Đường liên xã ở Quảng Trị sụt lún dài 50 m, cấm phương tiện lưu thông

Thanh Lộc
Thanh Lộc
Một đoạn đường liên xã qua thôn Thạch Tân, xã Lệ Thủy (Quảng Trị) bất ngờ bị sụt lún kéo dài khoảng 50 m, lực lượng chức năng phải rào chắn, cấm các phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Ngày 27.7, UBND xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sụt lún tại tuyến đường liên xã đi qua thôn Thạch Tân, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, đoạn đường này bất ngờ bị sụt lún theo phương thẳng đứng. Khu vực sụt lún có chiều dài khoảng 50 m, độ sâu dao động từ 0,5 - 1 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đường liên xã ở Quảng Trị sụt lún dài khoảng 50 m, cấm phương tiện lưu thông - Ảnh 1.

Đoạn đường bị sụt lún bất ngờ

ẢNH: UBND XÃ LỆ THỦY

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai rào chắn, cắm biển cảnh báo và cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực xảy ra sụt lún.

UBND xã Lệ Thủy cũng khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, lựa chọn lộ trình thay thế và không tự ý di chuyển qua khu vực sụt lún cho đến khi có thông báo mới.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, cho hay địa phương đang khẩn trương lập hồ sơ báo cáo vụ việc gửi Sở Xây dựng để phối hợp kiểm tra, xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý, khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông và ổn định lâu dài trên tuyến đường này.

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