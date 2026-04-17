Kè biển Hải Tiến sụt lún bất thường

Dự án tuyến giao thông từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn (thuộc địa phận xã Hoằng Tiến) do UBND huyện Hoằng Hóa (cũ) làm chủ đầu tư với số vốn hơn 220 tỉ đồng (thuộc xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa).

Dự án gồm các hạng mục đường giao thông rộng 34 m, kè chắn sóng, tường chắn sóng, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh… Công trình khởi công từ tháng 2.2024, đến năm 2025 thì hoàn thành và bàn giao cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, năm 2025 ảnh hưởng của các cơn bão đã làm sụt lún, hư hỏng nhiều vị trí, đặc biệt là khu vực cửa cống Phúc Ngư. Các hư hỏng sau đó được nhà thầu là Công ty CP đầu tư và xây dựng Tuấn Linh (địa chỉ tại xã Hoằng Hóa) sửa chữa xong.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến xác nhận, từ đầu năm 2026 đến nay, mặc dù không có bão gió, sóng lớn bất thường nhưng nhiều vị trí kè, tường chắn sóng của dự án trên bị sụt lún, hư hỏng bất thường.

Theo ghi nhận ban đầu cho thấy đất, cát nền sụt lún kéo ra phía biển và không thể sửa chữa đơn thuần bằng việc lấp đất vào hố sụt được.

Vì vậy, UBND xã Hoằng Tiến đã cùng với nhà thầu, đơn vị tư vấn, thiết kế dự án kiểm tra hiện trạng ban đầu, và đã có báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa để xin ý kiến chỉ đạo. Cũng theo ông Trọng, cần có cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá chuyên sâu hơn về nguyên nhân, trách nhiệm, và đưa ra biện pháp sửa chữa hiệu quả nhất mới bền vững cho công trình.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại cảnh tuyến kè, tường chắn sóng dọc bờ biển Hải Tiến đang diễn biến sụt lún, hư hỏng:

Nhiều vị trí tường chắn sóng, mái kè thuộc khu vực thôn 1 và thôn Thành Xuân (xã Hoằng Tiến) xuất hiện nhiều vị trí sụt lún phía trong tường chắn sóng. Các hố sụt lún sâu 1 - 2 m, đất cát nền và gạch lát vỉa hè bị sụt (ảnh chụp ngày 12.4) ẢNH: MINH HẢI

Theo quan sát của phóng viên, tại các vị trí sụt lún, chân kè (tường bê tông phương thẳng đứng) không giữ được phần cát, đất nền nên bị nước biển cuốn trôi gây sụt lún

Một đoạn vỉa hè phía biển bị sụt lún gây hư hỏng gạch lát vỉa hè và ảnh hưởng đến nhiều cây dừa trồng dọc bờ biển ẢNH: MINH HẢI

Hiện tượng sụt lún chưa dừng lại ẢNH: MINH HẢI

Sụt lún không chỉ gây hư hỏng vỉa hè còn ăn sâu vào đường giao thông, gây rạn nứt mặt đường ẢNH: MINH HẢI

Nhiều cọc bê tông có vai trò chống đỡ tường chắn sóng dù làm chưa bao lâu nhưng đã vỡ, hư hỏng ẢNH: MINH HẢI

Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2025 làm gãy, sập lối lên - xuống (bằng bê tông) khu vực cửa cống Phúc Ngư. Nhà thầu đã sửa chữa bằng cách đổ đè bê tông lên phần bê tông đã bị gãy đổ trước đó (ảnh chụp ngày 15.3) ẢNH: MINH HẢI

Theo chính quyền địa phương, việc công trình hư hỏng sụt lún nghiêm trọng này cần có cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá chuyên sâu hơn về nguyên nhân, trách nhiệm, để đưa ra biện pháp sửa chữa hiệu quả nhất mới bền vững cho công trình

