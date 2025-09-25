Kè biển Hải Tiến tiếp tục bị sạt lở

Bờ biển Hải Tiến có chiều dài khoảng 12 km, thuộc địa bàn các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (Thanh Hóa). Từ năm 2018 đến nay, đa phần bờ biển Hải Tiến đã được xây dựng kè bằng bê tông để ngăn chặn tình trạng biển xâm thực và bảo vệ các công trình khu du lịch và tài sản, đất đai của người dân ven biển.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều vị trí dọc tuyến kè biển Hải Tiến đã và đang bị nứt toác, sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng chưa được sửa chữa, khắc phục.

Kè biển Hải Tiến đang bị hư hỏng nghiêm trọng sau bão số 5 và đang tiếp tục sạt lở ẢNH: MINH HẢI

Bờ biển Hải Tiến dài khoảng 12 km. Từ năm 2018 đến nay đã có 4 dự án được phê duyệt đầu tư các đoạn kè, với số tiền hàng trăm tỉ đồng để ngăn chặn tình trạng xâm thực và bảo vệ tài sản các khu du lịch, khu dân cư... ẢNH: MINH HẢI

Một vị trí trên tuyến kè bờ biển Hải Tiến (thuộc địa phận xã Hoằng Tiến) mới bị sụt lún, sạt lở nguy cơ gây hư hỏng tuyến đường ven bờ biển ẢNH: MINH HẢI

Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, có gần 10 vị trí trên tuyến kè biển Hải Tiến bị sụt lún, sạt lở, hư hỏng, kể cả những đoạn kè mới được đầu tư, xây dựng ẢNH: MINH HẢI

Kết cấu chính của bờ kè biển Hải Tiến bị xé toạc, đứt gãy khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền ẢNH: MINH HẢI

Thép giằng bờ kè Hải Tiến bị đứt gãy ở nhiều vị trí làm mất tính liên kết, hư hỏng kết cấu bờ kè ẢNH: MINH HẢI





Nhiều đoạn kè bị nứt toác, đứt gãy, chực đổ sập xuống biển ẢNH: MINH HẢI

Đoạn kè biển thuộc địa phận xã Hoằng Tiến bị sụt lún, đứt gãy nghiêm trọng. Toàn bộ đoạn này chính quyền đã phải giăng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế người dân, du khách đến gần. Đáng chú ý, diễn biến sạt lở, sụt lún tiếp tục diễn ra mỗi khi thủy triều lên hoặc có sóng lớn ẢNH: MINH HẢI

Nhiều bậc lên xuống biển của tuyến kè biển Hải Tiến bị sóng đánh sập ẢNH: MINH HẢI

Theo quan sát của phóng viên, các vị trí hư hỏng chủ yếu do phần cát ở chân kè (phía biển) bị cuốn trôi làm mất chân, gây sụt lún đất cát phía trong bờ kè ẢNH: MINH HẢI

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng sạt lở khẩn cấp đối với bờ kè Hải Tiến, yêu chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch; có biện pháp hạn chế hư hỏng tiếp tục xảy ra, và xây dựng phương án khắc phục, xử lý hư hỏng ẢNH: MINH HẢI

Bờ kè Hải Tiến có chức năng chống biển xâm thực, bảo vệ các khu du lịch Hải Tiến, khu du lịch Eureka Linh Trường, khu du lịch Flamingo Hải Tiến, và các khu dân cư ven biển ẢNH: MINH HẢI

Bậc thềm lên xuống biển bị đứt gãy, sụt lún ẢNH: MINH HẢI

Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa ban bố tình trạng sạt lở khẩn cấp bờ kè Hải Tiến, UBND xã Hoằng Tiến và Ban Quản lý dự án khu vực Hoằng Hóa đang lên kế hoạch, phương án đầu tư, xây dựng lại các vị trí kè bị hư hỏng ẢNH: MINH HẢI

Nếu không nhanh chóng khắc phục hư hỏng, tuyến kè hàng trăm tỉ đồng có nguy cơ tiếp tục sạt lở diện rộng, gây thiệt hại nhiều tiền của hơn ẢNH: MINH HẢI



