Thời sự Dân sinh

Kè biển Hải Tiến tiếp tục bị sạt lở

Minh Hải
Minh Hải
25/09/2025 12:06 GMT+7

Nhiều vị trí trên tuyến kè bờ biển Hải Tiến (Thanh Hóa) nứt toác, đổ sập sau bão số 5. Tình trạng sạt lở, hư hỏng tuyến kè biển này chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bờ biển Hải Tiến có chiều dài khoảng 12 km, thuộc địa bàn các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (Thanh Hóa). Từ năm 2018 đến nay, đa phần bờ biển Hải Tiến đã được xây dựng kè bằng bê tông để ngăn chặn tình trạng biển xâm thực và bảo vệ các công trình khu du lịch và tài sản, đất đai của người dân ven biển.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều vị trí dọc tuyến kè biển Hải Tiến đã và đang bị nứt toác, sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng chưa được sửa chữa, khắc phục. 

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 1.

Kè biển Hải Tiến đang bị hư hỏng nghiêm trọng sau bão số 5 và đang tiếp tục sạt lở

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 2.

Bờ biển Hải Tiến dài khoảng 12 km. Từ năm 2018 đến nay đã có 4 dự án được phê duyệt đầu tư các đoạn kè, với số tiền hàng trăm tỉ đồng để ngăn chặn tình trạng xâm thực và bảo vệ tài sản các khu du lịch, khu dân cư...

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 3.

Một vị trí trên tuyến kè bờ biển Hải Tiến (thuộc địa phận xã Hoằng Tiến) mới bị sụt lún, sạt lở nguy cơ gây hư hỏng tuyến đường ven bờ biển

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 4.

Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, có gần 10 vị trí trên tuyến kè biển Hải Tiến bị sụt lún, sạt lở, hư hỏng, kể cả những đoạn kè mới được đầu tư, xây dựng

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 5.

Kết cấu chính của bờ kè biển Hải Tiến bị xé toạc, đứt gãy khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 6.
Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 7.
Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 8.

Thép giằng bờ kè Hải Tiến bị đứt gãy ở nhiều vị trí làm mất tính liên kết, hư hỏng kết cấu bờ kè

ẢNH: MINH HẢI


Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 9.

Nhiều đoạn kè bị nứt toác, đứt gãy, chực đổ sập xuống biển

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 10.

Đoạn kè biển thuộc địa phận xã Hoằng Tiến bị sụt lún, đứt gãy nghiêm trọng. Toàn bộ đoạn này chính quyền đã phải giăng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế người dân, du khách đến gần. Đáng chú ý, diễn biến sạt lở, sụt lún tiếp tục diễn ra mỗi khi thủy triều lên hoặc có sóng lớn

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 11.

Nhiều bậc lên xuống biển của tuyến kè biển Hải Tiến bị sóng đánh sập

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 12.

Theo quan sát của phóng viên, các vị trí hư hỏng chủ yếu do phần cát ở chân kè (phía biển) bị cuốn trôi làm mất chân, gây sụt lún đất cát phía trong bờ kè

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 13.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng sạt lở khẩn cấp đối với bờ kè Hải Tiến, yêu chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch; có biện pháp hạn chế hư hỏng tiếp tục xảy ra, và xây dựng phương án khắc phục, xử lý hư hỏng

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 14.

Bờ kè Hải Tiến có chức năng chống biển xâm thực, bảo vệ các khu du lịch Hải Tiến, khu du lịch Eureka Linh Trường, khu du lịch Flamingo Hải Tiến, và các khu dân cư ven biển

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 15.

Bậc thềm lên xuống biển bị đứt gãy, sụt lún

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 16.

Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa ban bố tình trạng sạt lở khẩn cấp bờ kè Hải Tiến, UBND xã Hoằng Tiến và Ban Quản lý dự án khu vực Hoằng Hóa đang lên kế hoạch, phương án đầu tư, xây dựng lại các vị trí kè bị hư hỏng

ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trước bão số 9 - Ảnh 17.

Nếu không nhanh chóng khắc phục hư hỏng, tuyến kè hàng trăm tỉ đồng có nguy cơ tiếp tục sạt lở diện rộng, gây thiệt hại nhiều tiền của hơn

ẢNH: MINH HẢI


Tập trung cao độ ứng phó bão số 9

Tập trung cao độ ứng phó bão số 9

Các tỉnh, thành được dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 9 (bão Ragasa) đã có những chỉ đạo ứng phó bão từ sớm, từ xa, với mục tiêu trước hết và trên hết là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, của nhà nước.

Khám phá thêm chủ đề

kè Hải Tiến Biển Hải Tiến sụt lún Sạt lở Thanh Hóa
