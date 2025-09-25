Kè biển Hải Tiến tiếp tục bị sạt lở

Nhiều vị trí trên tuyến kè bờ biển Hải Tiến (Thanh Hóa) nứt toác, đổ sập sau bão số 5. Tình trạng sạt lở, hư hỏng tuyến kè biển này chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bờ biển Hải Tiến có chiều dài khoảng 12 km, thuộc địa bàn các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (Thanh Hóa). Từ năm 2018 đến nay, đa phần bờ biển Hải Tiến đã được xây dựng kè bằng bê tông để ngăn chặn tình trạng biển xâm thực và bảo vệ các công trình khu du lịch và tài sản, đất đai của người dân ven biển.
Tuy nhiên, hiện nay nhiều vị trí dọc tuyến kè biển Hải Tiến đã và đang bị nứt toác, sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng chưa được sửa chữa, khắc phục.
Thép giằng bờ kè Hải Tiến bị đứt gãy ở nhiều vị trí làm mất tính liên kết, hư hỏng kết cấu bờ kè
