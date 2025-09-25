Tập trung cao độ ứng phó bão số 9

Bão số 9 đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết trong ngày 24.9, bão số 9 đã suy yếu nhanh khi ma sát với địa hình ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Từ siêu bão (cường độ cấp 16), bão số 9 giảm xuống cấp 13 và tiếp tục suy yếu khi đi vào vịnh Bắc bộ.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc NCHMF, sáng nay 25.9, tâm bão số 9 đi vào vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ, cường độ bão còn cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14. Khoảng trưa và chiều cùng ngày, tâm bão đi vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng, trong đó Quảng Ninh là khu vực gió mạnh, với cường độ gió có thể đạt cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sâu trong đất liền các địa phương Hải Phòng, Lạng Sơn, phía đông tỉnh Bắc Ninh có gió mạnh cấp 7 - 8. Khu vực đồng bằng Bắc bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội, gió mạnh cấp 6.

NCHMF cảnh báo hoàn lưu bão số 9 gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 24.9 đến đêm 26.9. Đặc biệt khu vực sườn đông dãy Hoàng Liên Sơn thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ có mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng mưa lớn bão số 9, các sông ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 24 - 26.9 có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4 - 7 m, hạ lưu các sông từ 2 - 4 m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cũng theo NCHMF, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Bualoi. Trong ngày 24.9, bão Bualoi di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Dự báo trong đêm 26.9, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Chủ động từ sớm, từ xa

Tại Quảng Ninh, toàn bộ hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch đã được thông tin, hướng dẫn di chuyển về nơi neo đậu an toàn. Hơn 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 800 cơ sở trên biển đã được gia cố và di dời lao động vào bờ. Các hồ chứa lớn trên địa bàn được hạ thấp mực nước phòng chống lũ, trong khi công tác kiểm tra đê điều, kè cống, gia cố công trình cao tầng, cột viễn thông, cây xanh… được triển khai khẩn trương. Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Tại Hải Phòng, chính quyền thành phố gấp rút chỉ đạo các quận, huyện ven biển như Cát Hải, Đồ Sơn, Thủy Nguyên tổ chức sơ tán dân ở vùng nguy hiểm, rà soát phương án đảm bảo an toàn cho hơn 2.000 lồng bè nuôi thủy sản và hàng nghìn ngư dân. Hệ thống tàu thuyền được kêu gọi về nơi tránh trú; các tuyến đê, kè biển, hồ đập được kiểm tra kỹ lưỡng. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã lập nhiều chốt trực, chuẩn bị phương tiện cơ giới, tàu cứu hộ, xuồng cao tốc để sẵn sàng ứng cứu.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu thực hiện sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khu vực cửa sông, ven biển, bãi sông, các lều, chòi canh hải sản, và tạm dừng toàn bộ hoạt động các tuyến đò qua sông. Tỉnh này cũng đã thực hiện cấm biển từ trưa 24.9; hoàn thành sắp xếp neo đậu tàu thuyền trước 18 giờ ngày 24.9. Các địa phương, đơn vị liên quan tập trung cao độ và thực hiện phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm các điểm xung yếu trên đê, đặc biệt là các vị trí xảy ra sự cố từ cơn bão số 5 trên các tuyến đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, Bình Minh 3 và Bình Minh 4.

Toàn cảnh dự báo bão số 9 (Ragasa) khi đổ bộ vào ngày 25.9

Tại Thanh Hóa, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện các biện pháp trước hết và trên hết là đảm bảo an toàn tính mạng người dân, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ; đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó bão số 9. Với các xã khu vực miền núi, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo các xã sử dụng hiệu quả, đảm bảo thông suốt điện thoại vệ tinh (mỗi xã khu vực miền núi được cấp 1 điện thoại vệ tinh) để liên lạc, cấp báo khi xảy ra tình huống xấu.