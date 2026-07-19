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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển du khách bằng phương tiện thủy

Hà Mai
Hà Mai
Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu trong Công điện vừa gửi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch.

Công điện của Bộ được phát đi ngay sau vụ lật ca nô chở khách tại Phú Quốc khiến 15 người tử vong. Đây là một trong những thảm kịch đường thủy nghiêm trọng nhất đối với khách quốc tế thời gian gần đây tại Việt Nam.

Tai nạn đe dọa tính mạng du khách sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch Việt- Ảnh 1.

Yêu cầu các phương tiện chở khách bằng đường thủy, đường sông phải dừng hoạt động nếu thời tiết xấu, không đảm bảo điều kiện khai thác an toàn

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Công điện nêu rõ, vừa qua, trên cả nước xảy ra một số vụ tai nạn gây mất an toàn trong hoạt động du lịch, ảnh hưởng đến tính mạng của khách du lịch. Những sự cố nghiêm trọng này không chỉ tác động tới hoạt động kinh doanh du lịch mà còn gây hệ lụy không tốt tới hình ảnh điểm đến Việt Nam.

Mùa mưa bão năm nay dự báo diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại, hạn chế nguy cơ mất an toàn, bảo đảm tính mạng, sức khỏe của khách du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trong phạm vi, thẩm quyền, tổ chức rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng ca nô, tàu cao tốc và các phương tiện thủy phục vụ khách du lịch trên địa bàn.

Trong đó, tập trung đối với các địa phương ven biển, hải đảo, khu du lịch, điểm du lịch có hoạt động tham quan bằng đường thủy và các tuyến du lịch trên sông, hồ; kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch đối với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng đường thủy. Đặc biệt chú trọng kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy trình bảo đảm an toàn cho khách du lịch, việc trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị cứu sinh theo quy định; bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các cơ quan được yêu cầu kiểm tra, gia cố, có phương án bảo đảm an toàn đối với các tuyến, điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt mùa mưa bão, bảo đảm quy chuẩn đối với các loại hình du lịch mới như du lịch bay, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới biển, du lịch thám hiểm và các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch khác.

Chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo, cảnh báo kịp thời về thời tiết, sự cố; tuyệt đối không tổ chức các chương trình tham quan, du lịch, vận chuyển khách du lịch khi không bảo đảm các điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật; chủ động các phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và chăm lo, phục vụ chu đáo khách du lịch trong trường hợp gặp sự cố bất thường hoặc phải lưu lại trong vùng bão, mưa, lũ lụt.

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