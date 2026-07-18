Sân bay Liên Khương làm ngày đêm cho kịp tháng sau đón khách tới Đà Lạt

Theo thông tin mới nhất từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm đã hoàn thành 100%, gồm: đào phá mặt đường bê tông nhựa; thi công nền đất đường cất hạ cánh, đường lăn và lề vật liệu; nền đá cấp phối bù phụ; đá cấp phối lớp trên, lớp dưới; bê tông xi măng đường cất hạ cánh, đường lăn; mương đá hộc, cống hộp thoát nước và tường chắn đất.

Công trường sân bay Liên Khương

Các hạng mục còn lại như hệ thống đường lăn, đèn hiệu hàng không, ILS và lớp bê tông nhựa lề vật liệu đang được tăng tốc thi công, bám sát tiến độ hoàn thành.

Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc liên tục theo chế độ ba ca để bảo đảm tiến độ, dự kiến sân bay Liên Khương khôi phục hoạt động. Dưới đây là một số hình ảnh dự án đang "chạy nước rút" với không khí hối hả từ sáng đến đêm:

Để duy trì tiến độ, gần 500 cán bộ, kỹ sư và công nhân thường trực trên công trường. Trong đó, hơn 450 lao động trực tiếp được bố trí làm việc theo ca, bảo đảm máy móc vận hành liên tục

Công trường về đêm vẫn sáng đèn, công nhân tất bật thi công

Diện mạo mới của sân bay Liên Khương đã dần hiện rõ ẢNH: ACV CUNG CẤP

Song song với công tác thi công, Cảng HKQT Liên Khương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện khai thác, từ rà soát quy trình nghiệp vụ, chỉnh trang nhà ga, nâng cấp hạ tầng phục vụ hành khách đến phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng trước ngày mở cửa trở lại.

Dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương" khởi công ngày 4.3, là dự án công trình giao thông hàng không cấp I, với tổng mức đầu tư 1.032 tỉ đồng, quy mô xây dựng gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, đường lăn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay...

Sau khi hoàn thành, đường cất hạ cánh sẽ đáp ứng khai thác các dòng tàu bay Code D với sức chịu tải được nâng cao, cho phép các hãng hàng không khai thác tối đa tải trọng, góp phần nâng cao năng lực khai thác, chất lượng phục vụ và khả năng kết nối của Cảng.

Theo kế hoạch, Cảng HKQT Liên Khương dự kiến mở cửa khai thác trở lại từ 0 giờ ngày 19.8, với 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Dự kiến trong 4 tháng cuối năm nay, Cảng hàng không này sẽ phục vụ khoảng 816.000 lượt hành khách.