'Tín đồ' mê Đà Lạt chú ý: Sân bay Liên Khương đã chốt ngày mở cửa lại

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hoạt động khai thác tại sân bay Liên Khương sẽ được khôi phục với trung bình 18 - 19 chuyến bay mỗi ngày kết nối với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh và Hải Phòng; tương đương thời điểm trước khi tạm ngừng khai thác.

Sân bay Liên Khương sắp mở cửa trở lại Ảnh: Lâm Viên

Ngay khi sân bay mở lại, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên các đường bay đến Lâm Đồng bằng tàu bay Airbus A321. Trong đó, đường bay giữa Hà Nội và Lâm Đồng được khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày; TP.HCM và Lâm Đồng 3 chuyến khứ hồi mỗi ngày; Đà Nẵng và Lâm Đồng 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Vietnam Airlines đã chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực khai thác, dịch vụ và phương án thương mại để nhanh chóng nối lại các đường bay đến Lâm Đồng ngay khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại. Việc khôi phục mạng bay không chỉ mang đến cho hành khách thêm nhiều lựa chọn thuận tiện với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, mà còn thể hiện cam kết của hãng hàng không quốc gia trong việc bảo đảm kết nối hàng không thông suốt, an toàn và hiệu quả giữa các địa phương".

Hãng hàng không Vietjet cũng vừa thông báo đồng loạt khôi phục các đường bay kết nối Đà Lạt với nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước nhằm tái lập khả năng kết nối giao thương và du lịch sau thời gian gián đoạn phục vụ thi công hạ tầng tại sân bay.

Tần suất khai thác được phân bổ dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường. Trong đó, trục kết nối với Hà Nội chiếm tỷ trọng lớn nhất nhằm phục vụ luồng khách du lịch và công vụ từ phía Bắc.

Cụ thể, lịch trình khai thác dự kiến như sau:

Đường bay Tần suất chuyến khứ hồi/tuần Hà Nội - Đà Lạt 28 chuyến TP.HCM - Đà Lạt 7 chuyến Vinh - Đà Lạt 7 chuyến Hải Phòng - Đà Lạt 4 chuyến Đà Nẵng - Đà Lạt 3 chuyến

Không chỉ các đường bay nội địa, đường bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur cũng dự kiến được nối lại với 4 chuyến/tuần, góp phần tăng cường kết nối quốc tế đến Đà Lạt.