Bao giờ mở lại các chuyến bay tới Đà Lạt?

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa thông báo sẽ khai thác trở lại các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với Lâm Đồng thông qua sân bay Liên Khương dự kiến từ 19.8, sau khi phương án mở cửa trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được cơ quan có thẩm quyền chính thức phê duyệt.

ACV dự kiến khôi phục khai thác tại sân bay Liên Khương từ 0 giờ ngày 19.8.2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu ẢNH: L.V

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên các đường bay đến Lâm Đồng bằng tàu bay Airbus A321. Trong đó, đường bay giữa Hà Nội và Lâm Đồng được khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày; TP.HCM và Lâm Đồng 3 chuyến khứ hồi mỗi ngày; Đà Nẵng và Lâm Đồng 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Trước đó, trong thời gian sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác để phục vụ công tác nâng cấp, Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác đến các sân bay lân cận nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới hành khách và duy trì kết nối hàng không đến khu vực. Việc nhanh chóng nối lại các đường bay đến Lâm Đồng sẽ góp phần khôi phục kết nối hàng không giữa khu vực Tây nguyên với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương của người dân, du khách và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Vietnam Airlines đã chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực khai thác, dịch vụ và phương án thương mại để nhanh chóng nối lại các đường bay đến Lâm Đồng ngay khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại. Việc khôi phục mạng bay không chỉ mang đến cho hành khách thêm nhiều lựa chọn thuận tiện với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, mà còn thể hiện cam kết của hãng hàng không quốc gia trong việc bảo đảm kết nối hàng không thông suốt, an toàn và hiệu quả giữa các địa phương".

Lâm Đồng là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam, trong đó Đà Lạt được biết đến là “thành phố ngàn hoa”, nổi tiếng với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ sinh thái du lịch đa dạng.

Việc khôi phục các đường bay đến Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách đến Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực cho sự phát triển của khu vực Tây nguyên.

Nhân dịp khôi phục khai thác các đường bay đến Lâm Đồng, Vietnam Airlines dự kiến mở bán vé với nhiều mức giá hấp dẫn. Theo đó, giá vé một chiều thấp nhất đã bao gồm thuế, phí trên một số đường bay từ hơn 1 triệu đồng, mang đến thêm nhiều lựa chọn phù hợp cho hành khách có nhu cầu đi lại, du lịch và công tác đến Lâm Đồng sau thời gian sân bay tạm dừng khai thác.