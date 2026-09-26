Hai điểm sụt lún đất nguy hiểm, liên tiếp xuất hiện ở Quảng Trị

Trong những ngày qua, tại Quảng Trị liên tiếp xảy ra 2 vụ sụt lún đất tại xã Hiếu Giang và xã Kim Ngân, trong đó có hố sụt sâu 17,6 m nằm sát đường và cách nhà dân chỉ khoảng 5 m.

Cụ thể, chiều 24.9, tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ngân Thủy (xã Kim Ngân), xảy ra sụt lún làm hư hỏng một phần sân thể dục - thể thao. Hố sụt sâu khoảng 3 - 4 m, miệng rộng khoảng 1 m. Nhà trường đã khoanh vùng, dựng hàng rào, tạm dừng các hoạt động tại khu vực này và bố trí lực lượng trực để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Sụt lún tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ngân Thủy ẢNH: H.M

Trước đó, hố sụt lún tại tuyến đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa, đoạn qua thôn An Tuyền (xã Hiếu Giang), xuất hiện khoảng 13 giờ 40 ngày 22.9, sau một tiếng nổ lớn. Hố nằm ngay mép đường, đến nay sâu 17,6 m. Nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn cho thấy khu vực này có nền địa chất karst, khả năng tồn tại hang hốc và dòng chảy nước ngầm trong lòng đất.

Địa phương đã dựng hàng rào, cắm biển cảnh báo, hạn chế phương tiện lưu thông và không để người dân đến gần khu vực nguy hiểm.

Độ sâu hố sụt lún ở xã Hiếu Giang đo được 17,6 m ẢNH: H.M

Chiều 25.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo kiểm tra 2 điểm sụt lún nói trên và yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, tăng cường cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân, học sinh và các công trình lân cận.

Tại hố sụt lún sâu 17,6 m ở xã Hiếu Giang, ông Bảo thống nhất phương án bơm cát, đồng thời yêu cầu các sở, ngành phối hợp địa phương theo dõi diễn biến địa chất, tính đến phương án khoan thăm dò và bảo đảm giao thông trên tuyến đường. Địa phương được yêu cầu chủ động phương án di chuyển các hộ dân ở gần khu vực nguy hiểm vào ban đêm khi cần thiết.

Tại điểm sụt lún trong trường học, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục theo dõi, kiểm tra các công trình lân cận và nghiên cứu phương án bơm cát nhằm hạn chế nguy cơ sụt lún tiếp diễn.