Ngày 25.11, Công an phường An Cựu, thành phố Huế cho biết đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ, khởi tố 15 bị can liên quan vụ việc nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường An Cựu khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng", trong đó bắt tạm giam 8 bị can ẢNH: TRẦN HỒNG

Trước đó, khoảng 2 giờ 55 ngày 25.10, khi tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường An Cựu phát hiện xe máy hiệu Air Blade nằm sát dải phân luồng tại vòng xuyến Tố Hữu - Võ Nguyên Giáp nhưng không có người trông giữ. Tổ công tác lập biên bản, đưa phương tiện về trụ sở xác minh, làm rõ.

Đến ngày 29.10, Công an phường An Cựu phối hợp công an các phường, xã trên địa bàn thành phố Huế và Công an thành phố Đà Nẵng truy xét, làm rõ chiếc xe liên quan đến 20 thanh thiếu niên, trong đó nhiều người chưa đủ 18 tuổi.

Kết quả điều tra xác định, trước đó nhóm thanh thiếu niên này đã tụ tập, chạy xe mô tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bấm còi, lạng lách, đánh võng và dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Khi di chuyển, các đối tượng ném vỏ chai bia về phía đối phương và dùng thanh gỗ đập phá xe máy.

Quá trình điều tra cho thấy có bình xịt hơi cay do một đối tượng đặt mua qua mạng xã hội rồi đưa cho thành viên trong nhóm sử dụng, trong đó 2 trường hợp trực tiếp dùng bình xịt tấn công nhóm khác.

Công an phường An Cựu tạm giữ 3 bình xịt hơi cay, 5 xe máy cùng một số đồ vật, phương tiện liên quan phục vụ điều tra. Hiện đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng", trong đó đã bắt tạm giam 8 bị can, số còn lại tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.