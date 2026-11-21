Sáng 21.11, UBND thành phố Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 11.2026, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn .

Buổi họp báo có sự tham dự của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và Công an thành phố Huế .

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc Công an thành phố Huế cung cấp thông tin về các vụ án đã khởi tố ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại đây, đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc Công an thành phố Huế đã cung cấp thông tin về các vụ án đã khởi tố, gồm vụ khởi tố 2 hiệu trưởng về tội nhận hối lộ và vụ mại dâm gây xôn xao dư luận thời gian qua .

Đại tá Hồ Xuân Phương nhấn mạnh hai vụ án này riêng biệt, không liên quan đến nhau .

Khởi tố 11 bị can và xử lý tin sai sự thật

Về vụ giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ 13 đến 16 tuổi, dâm ô với người dưới 16 tuổi và mua dâm, môi giới mại dâm, quá trình điều tra đã làm rõ những người liên quan . Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố 11 bị can về các tội danh nêu trên . Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ; chi tiết cụ thể chưa được đại diện Công an thành phố Huế cung cấp .

Đại tá Hồ Xuân Phương cho biết, 2 vụ án hoàn toàn độc lập về nội dung và tình tiết . Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cá nhân cố tình gán ghép 2 vụ án, đăng tải và bình luận thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức và gây hoang mang dư luận .

Buổi họp báo cung cấp nhiều thông tin quan trọng về kinh tế, xã hội ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công an thành phố Huế đang phối hợp với công an các tỉnh, thành phố để làm rõ, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc .

Thông tin thêm về vụ 2 hiệu trưởng nhận hối lộ

Liên quan vụ án khởi tố, bắt tạm giam 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế về tội nhận hối lộ, đại tá Hồ Xuân Phương cung cấp thêm một số thông tin .

Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Dương Quang Nam (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản) và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thành), cơ quan công an khởi tố thêm 2 bị can, chủ 2 doanh nghiệp cung ứng thực phẩm về hành vi đưa hối lộ .

2 bị can bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ, gồm: Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Minh Châu và Huỳnh Thị Ngọc Lan, có công ty thực phẩm đóng tại Mỹ Thượng . Hiện vụ việc vẫn được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ .