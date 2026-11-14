Thêm 4 người ở Huế bị phạt vì tung tin thất thiệt vụ 'hiệu trưởng từ chức'

Ngày 14.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế cho biêt đơn vị vừa phát hiện và mời làm việc thêm 4 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các cá nhân này gồm H.T.N.H (34 tuổi, ở phường Thủy Xuân); H.T.N (33 tuổi, ở phường Thuận Hóa); B.M.Q (21 tuổi, ở phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (36 tuổi, ở phường An Cựu, cùng tại thành phố Huế).

Thêm 4 người bị công an mời lên làm việc vì đăng tin sai sự thật ẢNH: B.T

Tại cơ quan công an, 4 trường hợp này đã thừa nhận hành vi vi phạm khi đã đăng tin sai sự thật vụ một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 13.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã làm việc với 5 trường hợp khác vì đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc các hiệu trưởng ở Huế xin từ chức.

Trước đó, ngày 13.11, Công an thành phố Huế đã mời 5 trường hợp đăng tin sai sự thật lên làm việc ẢNH: B.T

Công an Huế phạt 5 người tung tin thất thiệt vụ 'hiệu trưởng từ chức'

Quá trình điều tra cho thấy, lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học xin từ chức, và 2 hiệu trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam, các tài khoản mạng xã hội trên Facebook và Threads đã đăng tải nhiều nội dung bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy hay vi phạm an toàn thực phẩm.

Các thông tin này được cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân và lặp lại nhiều lần nhằm đánh lừa người tiếp nhận. Những nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và quyền lợi hợp pháp của các cá nhân liên quan.

Trước tình hình trên, cùng ngày Sở GD-ĐT thành phố Huế cùng Bệnh viện Trung ương Huế đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Huế khẩn trương xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tài khoản lan truyền thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT cũng như TS-BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế (những người bị dư luận đả kích trước các thông tin sai sự thật).

Hiện tại, Công an thành phố Huế vẫn đang tiếp tục rà soát, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,