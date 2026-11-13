Công an Huế phạt 5 người tung tin thất thiệt vụ 'hiệu trưởng từ chức'

Ngày 13.11, Công an thành phố Huế cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an thành phố đã phát hiện, xác minh và xử lý 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

5 trường hợp vi phạm gồm: H.T.N.N (27 tuổi), N.T.T.B (29 tuổi), Đ.T.K.L (23 tuổi), N.P.T (17 tuổi) và N.T.T.U (28 tuổi, tất cả đều ở thành phố Huế).

5 trường hợp đăng tin sai sự thật bị mời lên cơ quan công an để làm việc ẢNH: TRẦN HỒNG

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế xin từ chức, một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Cụ thể, các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Các thông tin này được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và sau khi được phân tích, phổ biến pháp luật. Những người này đã nhận thức được những tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm.

Công an thành phố Huế đã quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng ẢNH: TRẦN HỒNG

Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt 5 cá nhân với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an cảnh báo, không phải thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đều là thông tin chính xác. Việc lợi dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép, sử dụng tên tuổi, hình ảnh, chức danh của cá nhân để quy kết hành vi vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân khi chưa có đủ căn cứ không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí là pháp luật hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo, dù không phải người tạo ra thông tin ban đầu, hành vi tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật vẫn có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Việc viện dẫn lý do câu tương tác, tăng lượt tiếp cận hay phục vụ hoạt động kinh doanh không phải là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm.

Theo Công an thành phố Huế, người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt, gán ghép hoặc phát tán những nội dung chưa được xác thực, nhất là thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; không lợi dụng các vụ việc đang được xã hội quan tâm để câu tương tác, quảng cáo hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, người dân cần chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý; tuyệt đối không tiếp tục chia sẻ, bình luận làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin vi phạm, tạo ra hệ lụy xã hội và hậu quả pháp lý mà cá nhân phải chịu trách nhiệm.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã đưa tin, cùng ngày, Sở GD-ĐT thành phố Huế có văn bản đề nghị công an xác minh, xử lý các tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật, bịa đặt làm ảnh hưởng đến uy tín của ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT.

Cụ thể, sau khi thông tin 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế bị khởi tố, bắt tạm giam và 4 hiệu trưởng khác xin từ chức được chia sẻ, mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung chưa kiểm chứng liên quan đến một số cá nhân, tổ chức gây hoang mang dư luận. Trong đó, có một số thông tin xuyên tạc liên quan đến ông Nguyễn Tân.

Đại diện Sở GD-ĐT thành phố cho biết ngay sau khi các thông tin này lan truyền, Sở GD-ĐT đã lập tức có văn bản đề nghị lực lượng công an vào cuộc xác minh, xử lý để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân ông Tân cũng như uy tín của toàn ngành giáo dục thành phố.