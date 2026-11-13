Sở GD-ĐT Huế đề nghị công an xử lý ‘thông tin sai sự thật’ về giám đốc

Chiều 13.11, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở GD-ĐT thành phố Huế cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi Công an thành phố Huế đề nghị vào cuộc xác minh, truy xét nguồn gốc, ngăn chặn và xử lý các thông tin sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT, đang lan truyền trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Huế, phát biểu tại một hội nghị của ngành giáo dục ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Văn bản số 6515/SGDĐT-VP do chính ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Huế, ký ngày 13.11 cho rằng thời gian gần đây trong dư luận xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt nhắm vào cá nhân ông. Các thông tin này bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12.11. Qua rà soát và kiểm tra kỹ lưỡng, Sở GD-ĐT thành phố Huế khẳng định toàn bộ những thông tin nêu trên hoàn toàn không đúng sự thật.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT thành phố Huế, việc lan truyền các thông tin sai lệch này đã và đang xúc phạm trực tiếp đến danh dự, uy tín của cá nhân lãnh đạo sở, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của ngành giáo dục địa phương.

Bên cạnh đó, sự việc còn gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định chung của ngành.

Trước tình hình trên, Sở GD-ĐT thành phố Huế đề nghị Ban giám đốc Công an thành phố quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin; làm rõ các tổ chức, cá nhân đã tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán những nội dung sai sự thật này.

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, kết hợp cùng các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội áp dụng biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ triệt để các nội dung sai sự thật để ngăn chặn tình trạng tiếp tục lan truyền.

Theo ghi nhận, trước đó, sau khi thông tin 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế bị khởi tố, bắt tạm giam được chia sẻ, mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung chưa kiểm chứng liên quan đến một số cá nhân, tổ chức gây hoang mang dư luận. Trong đó, có một số thông tin xuyên tạc liên quan đến ông Nguyễn Tân.

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện Sở GD-ĐT thành phố cho biết ngay sau khi các thông tin này lan truyền, Sở GD-ĐT đã lập tức có văn bản nhờ lực lượng công an vào cuộc xác minh, xử lý để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân ông Tân cũng như uy tín của toàn ngành giáo dục thành phố.