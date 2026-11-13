Cô gái Nga bị cướp túi xách ở Nha Trang, công an vào cuộc xác minh

Ngày 13.11, lãnh đạo phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã yêu cầu Công an phường xác minh thông tin một cô gái Nga bị cướp túi xách trên địa bàn.

Trước đó, một cô gái người Nga đang sinh sống tại Nha Trang đăng bài cầu cứu cộng đồng, nhờ hỗ trợ tìm kiếm chiếc túi xách cùng nhiều tài sản bị 2 người đàn ông lấy mất. Bài viết nhanh chóng được nhiều trang mạng xã hội dẫn lại, thu hút sự quan tâm và chia sẻ của đông đảo người dùng.

Theo nội dung cô gái chia sẻ, tối 11.11, cô cùng một người bạn đang ngồi trên ghế đá ở khu vực đường ven biển Nha Trang thì bất ngờ có 2 người đàn ông đi xe máy tiếp cận. Những người này lấy chiếc túi xách lớn màu đỏ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bên trong túi có nhiều tài sản và vật dụng cá nhân, gồm điện thoại iPhone, máy tính xách tay phục vụ công việc, tiền mặt, chìa khóa xe máy, bộ sạc cùng một số đồ dùng khác. Cô gái ước tính tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 300.000 rúp Nga, tương đương hơn 90 triệu đồng.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc cô gái Nga bị cướp túi xách ở Nha Trang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Công an hỗ trợ cô gái Nga tìm kiếm điện thoại

Sau khi phát hiện mất túi xách, cô gái cùng người bạn sử dụng ứng dụng định vị của Apple để tìm chiếc điện thoại bên trong. Theo thông tin cô đăng tải, vị trí thiết bị ban đầu di chuyển về phía nam Nha Trang, sau đó tín hiệu xuất hiện tại khu vực đường Võ Văn Kiệt.

Cô gái cho biết đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Đáng chú ý, một cán bộ công an cũng đã trực tiếp đi cùng cô đến khu vực hiển thị vị trí cuối cùng của điện thoại để tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến thời điểm đăng tải bài viết trên mạng xã hội, cô gái cho biết vẫn chưa nhận được thông tin xác nhận về việc kiểm tra camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ việc.

Trong lời cầu cứu cộng đồng, cô mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh nhằm tìm kiếm manh mối về những người liên quan.

Cô cũng kêu gọi các hộ kinh doanh và người dân sinh sống gần đường Võ Văn Kiệt kiểm tra hệ thống camera, nếu có hình ảnh liên quan đến vụ việc thì hỗ trợ cung cấp cho cơ quan chức năng.

Bên cạnh việc tìm lại tài sản, cô gái bày tỏ sự cảm kích trước sự giúp đỡ của người dân địa phương. Theo chia sẻ, dù không quen biết, nhiều người vẫn nhiệt tình hỗ trợ cô tìm kiếm tài sản trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

Thông tin cô gái Nga bị cướp túi xách nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, trong đó có những lời động viên và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm tài sản.

Hiện Công an phường Nha Trang đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc.