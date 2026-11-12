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    Sạt lở ở dốc Bảo Đại Nha Trang khiến một phụ nữ nhập viện vì tông phải đá

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam
    Sạt lở đất đá tại khu vực núi Chụt, đường lên dốc Bảo Đại (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vào sáng sớm khiến một phụ nữ đi xe máy qua đây tông phải đá, nhập viện.

    Khoảng 5 giờ ngày 12.11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại khu vực núi Chụt, đoạn đường Trần Phú lên dốc Bảo Đại, phường Nha Trang, xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường.

    Theo thông tin từ UBND phường Nha Trang, thời điểm này, chị Nguyễn Thị H. (34 tuổi, ở khu vực Đất Lành, phường Tây Nha Trang) điều khiển xe máy đi làm (chị H. làm tại khu nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre). Do trời còn tối, chị H. không phát hiện đất đá tràn xuống đường nên va vào khu vực sạt lở, té ngã.

    Sạt lở ở dốc Bảo Đại Nha Trang, một phụ nữ nhập viện vì tông phải đá- Ảnh 1.

    Hiện trường vụ sạt lở vào sáng sớm 12.11

    ẢNH: BĐBP

    Sau sự việc, chị H. được đưa đi kiểm tra y tế. Theo thông tin ban đầu, chị bị thương vùng bả vai và trầy xước đầu gối. Chị đã được chụp X-quang và đang chờ kết quả kiểm tra, tình trạng sức khỏe hiện ổn định.

    Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực.

    Sạt lở ở dốc Bảo Đại Nha Trang, một phụ nữ nhập viện vì tông phải đá- Ảnh 2.

    Hiện trường vụ sạt lở đất đá ở khu vực Núi Chụt, đường Trần Phú đoạn lên dốc Bảo Đại phường Nha Trang

    ẢNH: KHẮC THINH

    Sạt lở ở dốc Bảo Đại Nha Trang, một phụ nữ nhập viện vì tông phải đá- Ảnh 3.

    Những tảng đá lớn đổ xuống đường

    ẢNH: KHẮC THINH

    Sạt lở ở dốc Bảo Đại Nha Trang, một phụ nữ nhập viện vì tông phải đá- Ảnh 4.

    Nhiều người dân cảm thấy "ớn lạnh" khi thấy đá rất to đổ xuống đường, vì khu vực đường Trần Phú rất đông người đi lại

    ẢNH: KHẮC THINH

    UBND phường Nha Trang sau đó cử lực lượng chức năng cảnh báo người dân hạn chế lưu thông qua những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đồng thời phối hợp xử lý lượng đất đá tràn xuống mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông.

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