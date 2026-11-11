Nha Trang khẩn trương xử lý hàng loạt cây xanh ngã đổ, dọn rác bãi biển sau mưa lũ

Sáng 11.11, ông Nguyễn Hùng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Nha Trang, xác nhận đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra.

Khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lớn, nước sông Cái đổ về khiến bãi biển Nha Trang nhiều rác ẢNH: MTĐT

Công nhân môi trường tập trung thu dọn cây gỗ, rác thải dọc bãi biển Nha Trang từ sáng sớm 11.11 ẢNH: MTĐT

Bên cạnh đó, gió lớn khiến nhiều cây xanh, kể cả cây cổ thụ, bật gốc, ngã đổ trên các tuyến đường như Hoàng Diệu, Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Thái Nguyên... Một số cây đổ còn gây hư hỏng tài sản của người dân.

Trước tình hình này, Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Nha Trang đã huy động toàn bộ nhân lực, đồng thời bố trí máy móc, xe chuyên dụng đến các điểm xảy ra sự cố để thu dọn cây xanh, khắc phục hậu quả.

Mưa lớn kết hợp gió khiến cây xanh bật gốc vào chiều 10.11 ẢNH: MTĐT

Cây xanh bật gốc trên đường phố Nha Trang được công nhân xử lý ẢNH: MTĐT

Tại hiện trường, công nhân môi trường phong tỏa khu vực, sử dụng xe cần cẩu và cưa máy để cắt hạ cây đổ, thu dọn cành lá, giải phóng mặt đường. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra, rà soát những cây có dấu hiệu mất an toàn để gia cố, chèn chống, hạn chế nguy cơ ngã đổ.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Nha Trang đề xuất bổ sung phương tiện, thiết bị chuyên dụng, trong đó có cưa máy, nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý sự cố trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Cây đổ đè phương tiện ở đường Thái Nguyên ẢNH: MTĐT

Một cây me cổ thụ ở đường Thái Nguyên bị đổ sập vào chiều 10.11 ẢNH: MTĐT

Tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo dự báo, từ ngày 11 đến 13.11, Khánh Hòa tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các hình thế thời tiết trên cao.

Trong ngày và đêm 11.11, toàn tỉnh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, tổng lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 80 mm/24 giờ. Ngày và đêm 12 - 13.11, mưa giảm, chủ yếu là mưa rào và giông rải rác.

Đáng chú ý, từ ngày 11 - 12.11, lũ trên các sông phía bắc tỉnh có khả năng lên trở lại, dao động ở mức xấp xỉ báo động 1. Các sông phía nam tỉnh có khả năng xuất hiện lũ nhỏ, dưới báo động 1.

Nước trên sông Cái đoạn qua cầu Vĩnh Phương, phường Tây Nha Trang vào sáng 11.11 ẢNH: KỲ NAM

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực, gồm phường Ba Ngòi và các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Cam Lâm, Cam An, Suối Dầu, Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Bắc Ái Đông.

Các khu vực có nguy cơ cao gồm đường tràn, sông suối nhỏ, sườn núi Vạn Coi, Đa Ma, Hòn Trọc; khu vực ven đại lộ Nguyễn Tất Thành nối Nha Trang - sân bay Cam Ranh, tỉnh lộ 9 và các tuyến đường miền núi.

Đại lộ Nguyễn Tất Thành nối Nha Trang - Cam Lâm ngập nước vào sáng 11.11 ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, nguy cơ ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông, suối trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.