Bộ đội biên phòng Khánh Hòa kịp thời cứu hộ tàu cá bị sóng đánh chìm

Sáng 10.11, lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết Đồn biên phòng Ninh Hải vừa phối hợp chính quyền địa phương và người dân tổ chức cứu hộ thành công một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao, tàu cá mang số hiệu KH 10741 TS do ông Nguyễn Văn Tú (ở tổ dân phố Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa) làm chủ, bất ngờ bị sóng đánh trôi, sau đó chìm tại khu vực neo đậu.

Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản khi mùa mưa bão đến ẢNH: BPKH

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Ninh Hải khẩn trương điều động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp người dân và các lực lượng tại chỗ triển khai phương án cứu hộ.

Các lực lượng tập trung nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức kéo tàu và trục vớt, khắc phục sự cố.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đến khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, tàu cá đã được đưa lên bờ, tạo điều kiện để chủ phương tiện kiểm tra tình trạng và tiến hành sửa chữa những hư hỏng.

Việc triển khai cứu hộ kịp thời góp phần hạn chế thiệt hại tài sản cho ngư dân, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động của lực lượng bộ đội biên phòng trong ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, hỗ trợ người dân trên địa bàn ven biển.