Đường ven biển, trục xương sống khu kinh tế Vân Phong đang hình thành như thế nào?

Ngày 19.10, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa cho hay sau khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, dự án đường ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa đang đẩy nhanh thi công các hạng mục cầu, kè biển và nền đường, phấn đấu thông tuyến 20,5 km vào cuối năm 2026, hoàn thành vào tháng 6.2027.

Đường ven biển chạy dọc khu kinh tế Vân Phong

Dự án đường ven biển từ xã Vạn Lương đi Ninh Hòa có tổng mức đầu tư 2.031 tỉ đồng, chiều dài 20,5 km, rộng 30 m, đi qua 4 địa phương gồm các xã Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa.

Đường ven biển sẽ kết nối với các đường ngang hiện hữu từ quốc lộ 1 đi về biển, qua đó trở thành trục xương sống dọc khu kinh tế Vân Phong ẢNH: BÁ DUY

Dự án gồm 3 thành phần, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án thành phần 1, xây dựng tuyến đường, với tổng mức đầu tư 1.705 tỉ đồng.

Hai dự án thành phần còn lại là dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện, gồm: dự án GPMB trên địa bàn xã Vạn Ninh, xã Vạn Hưng; dự án GPMB xã Bắc Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa.

Đường ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa đã cơ bản hình thành ở xã Bắc Ninh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Toàn dự án có 547 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích cần giải phóng khoảng 74,36 ha. Đến giữa tháng 10, dự án thành phần 2, thuộc khu vực Vạn Ninh - Vạn Hưng, đã hoàn thành GPMB.

Tại dự án thành phần 3, công tác GPMB cơ bản hoàn tất, nhưng vẫn còn một số vị trí chưa được bàn giao dù người dân đã nhận tiền bồi thường. Cụ thể, đoạn qua xã Bắc Ninh Hòa còn 5 trường hợp; đoạn qua phường Đông Ninh Hòa còn 1 trường hợp và 8 ngôi mộ.

Xe chở vật tư vào khu vực thi công cầu, cống tuyến đường ven biển ẢNH: BÁ DUY

Hiện nay về cơ bản, công tác GPMB đã được hoàn thiện sẵn sàng cho việc thi công, phấn đấu thông toàn tuyến vào cuối năm 2026

ẢNH: KỲ NAM

Phấn đấu thông tuyến 20,5 km cuối năm nay

Ghi nhận trên công trường, 4 cầu thuộc dự án đang được triển khai thi công. Trong đó, cầu Hiền Lương 2 và cầu số 2 cơ bản hoàn thành; cầu số 1 đạt khoảng 95% khối lượng, cầu số 3 đạt khoảng 90%.

Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành toàn bộ hệ thống cầu trong tháng 11.2026.

Đối với hạng mục kè gia cố phía biển, nhà thầu đã hoàn thành đắp đá hộc thân kè trên toàn bộ phạm vi; khối lượng thi công hoàn thành đạt khoảng 3 km trong tổng chiều dài 4,8 km.

Cầu Hiền Lương 2 ở xã Vạn Ninh kết nối với đường ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Các hạng mục nền đường, mặt đường và thoát nước đang được triển khai tại 10 phân đoạn trên toàn tuyến, gồm đào đắp nền, thi công cấp phối đá dăm, hệ thống thoát nước ngang, dọc và các hạng mục phụ trợ.

Trong tháng 10.2026, dự án dự kiến tổ chức thảm thử bê tông nhựa mặt đường; phấn đấu hoàn thành khoảng 1,2 km mặt đường đầu tuyến trong tháng 11.2026.

Theo kế hoạch, đến ngày 31.12.2026, toàn bộ 20,5 km nền tuyến đường ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa sẽ được thông tuyến.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa sẽ cho thảm nhựa khu vực kết nối với trung tâm xã Vạn Ninh (thị trấn Vạn Giã cũ) ẢNH: BÁ DUY

Về nguồn vốn xây dựng tuyến đường, dự án được bố trí 600 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và 1.105,03 tỉ đồng từ ngân sách địa phương. Tổng kế hoạch vốn đã bố trí đến nay đạt 925,374 tỉ đồng.

Chủ đầu tư và các nhà thầu sẽ tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, đồng thời phối hợp với địa phương xử lý những vị trí còn vướng mặt bằng để bảo đảm tiến độ.

Đường ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa sẽ kết nối các khu vực ven biển ở Khu kinh tế Vân Phong, tạo điều kiện phát triển kinh tế, du lịch, phục vụ người dân ẢNH: BÁ DUY

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông ven biển phía bắc Khánh Hòa, phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế Vân Phong, kết nối trực tiếp từ Khu công nghiệp Ninh Thủy chạy dọc các khu công nghiệp đang xây dựng như Dốc Đá Trắng, Ninh Diêm 1, Ninh Diêm 2...

Qua đó, tuyến đường góp phần tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đi lại và phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ, kinh tế biển.

Việc phấn đấu thông tuyến vào cuối năm 2026 được xem là bước quan trọng để công trình hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 6.2027.