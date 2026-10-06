Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển có diện mạo ra sao?

Cảng hàng không Vân Phong (sân bay Vân Phong) được đề xuất xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng 65 km, cách Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh khoảng 108 km về phía nam và Cảng hàng không Tuy Hòa khoảng 48 km về phía bắc.
Khu vực quy hoạch đặt sân bay Vân Phong nằm trên vùng mặt nước ven bờ, diện tích khoảng 497,1 ha, không có dân cư, rừng phòng hộ và chưa có quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền.
Sân bay được định hướng đạt cấp 4E theo phân cấp của ICAO, công suất khoảng 1,5 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 2,5 triệu lượt vào năm 2050. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.214 tỉ đồng.
Mục tiêu của dự án là hình thành cửa ngõ giao thông hàng không phục vụ Nam Trung bộ và Tây nguyên, tăng cường kết nối với Khu kinh tế Vân Phong, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, logistics, kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Theo tỉnh Khánh Hòa, dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Vạn Ninh (cũ) được phê duyệt.
Điểm đặc biệt của dự án là phương án xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ. Vì vậy, có cách hiểu đây sẽ là sân bay đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng trên biển. Thực tế, khu vực quy hoạch là vùng mặt nước ven bờ, không phải một đảo nhân tạo giữa biển.
Trên thế giới, mô hình sân bay trên mặt nước đã được triển khai tại một số quốc gia có quỹ đất hạn chế, điển hình là Cảng Hàng không quốc tế Kansai của Nhật Bản, được xây dựng trên đảo nhân tạo giữa vịnh Osaka.
Nếu được triển khai, Cảng hàng không Vân Phong sẽ bổ sung một đầu mối hàng không mới cho mạng lưới giao thông khu vực, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển hạ tầng cho Khánh Hòa và vùng Nam Trung bộ - Tây nguyên.
UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đầu tư
Theo thông tin của tỉnh Khánh Hòa, dự án Cảng hàng không Vân Phong thuộc danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh, được quy hoạch tại xã Vạn Thắng thuộc Khu kinh tế Vân Phong.
Dự án Cảng hàng không Vân Phong phù hợp Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh (tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27.3.2023).
Dự án cũng phù hợp quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Vạn Ninh (cũ) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào tháng 3.2024.
Bình luận (0)