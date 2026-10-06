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    Thời sựDân sinh

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển có diện mạo ra sao?

    Kỳ Nam - Bá Duy
    Khu vực quy hoạch đặt sân bay Vân Phong nằm trên vùng mặt nước ven bờ, diện tích khoảng 497,1 ha tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

    Cảng hàng không Vân Phong (sân bay Vân Phong) được đề xuất xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng 65 km, cách Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh khoảng 108 km về phía nam và Cảng hàng không Tuy Hòa khoảng 48 km về phía bắc.

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 1.

    Vị trí đặt sân bay Vân Phong theo Đề án quy hoạch Cảng hàng không Vân Phong

    ẢNH: QHQG

    Khu vực quy hoạch đặt sân bay Vân Phong nằm trên vùng mặt nước ven bờ, diện tích khoảng 497,1 ha, không có dân cư, rừng phòng hộ và chưa có quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền.

    Sân bay được định hướng đạt cấp 4E theo phân cấp của ICAO, công suất khoảng 1,5 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 2,5 triệu lượt vào năm 2050. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.214 tỉ đồng.

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 2.

    Khu vực xây dựng sân bay Vân Phong nhìn từ phía nam

    ẢNH: BÁ DUY

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 3.

    Mõm đất đìa nhô ra ở phía nam sân bay Vân Phong

    ẢNH: BÁ DUY

    Mục tiêu của dự án là hình thành cửa ngõ giao thông hàng không phục vụ Nam Trung bộ và Tây nguyên, tăng cường kết nối với Khu kinh tế Vân Phong, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, logistics, kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

    Theo tỉnh Khánh Hòa, dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Vạn Ninh (cũ) được phê duyệt.

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 4.

    Phía nam sân bay Vân Phong là bờ kè dân sinh

    ẢNH: KỲ NAM

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 5.

    Cảng cá Vạn Thắng nằm ở phía nam sân bay Vân Phong

    ẢNH: KỲ NAM

    Điểm đặc biệt của dự án là phương án xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ. Vì vậy, có cách hiểu đây sẽ là sân bay đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng trên biển. Thực tế, khu vực quy hoạch là vùng mặt nước ven bờ, không phải một đảo nhân tạo giữa biển.

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 6.

    Mặt tiền đường vào của sân bay Vân Phong là một lạch nước

    ẢNH: QHQG

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 7.

    Lạch nước hiện hữu mà người dân thường gọi là sông Gốc đổ ra vịnh Vân Phong, kế đó là vị trí quy hoạch sân bay Vân Phong

    ẢNH: BÁ DUY

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 8.

    Khu vực này đa số là các ô đìa của người dân đang đầu tư nuôi hải sản

    ẢNH: BÁ DUY

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 9.

    Bên cạnh đó, phía tây nam là ruộng và khu dân cư hiện hữu

    ẢNH: BÁ DUY

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 10.

    Từ biển vào vài trăm mét là ao đìa, vườn cây, nhà dân và đường Nguyễn Huệ

    ẢNH: BÁ DUY

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 11.

    Phía xa là đảo Điệp Sơn, sân bay Vân Phong sẽ nằm trên biển sát hòn đảo này

    ẢNH: BÁ DUY

    Trên thế giới, mô hình sân bay trên mặt nước đã được triển khai tại một số quốc gia có quỹ đất hạn chế, điển hình là Cảng Hàng không quốc tế Kansai của Nhật Bản, được xây dựng trên đảo nhân tạo giữa vịnh Osaka.

    Nếu được triển khai, Cảng hàng không Vân Phong sẽ bổ sung một đầu mối hàng không mới cho mạng lưới giao thông khu vực, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển hạ tầng cho Khánh Hòa và vùng Nam Trung bộ - Tây nguyên.

    UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đầu tư

    Theo thông tin của tỉnh Khánh Hòa, dự án Cảng hàng không Vân Phong thuộc danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh, được quy hoạch tại xã Vạn Thắng thuộc Khu kinh tế Vân Phong.

    Nơi đặt sân bay Vân Phong đầu tiên trên mặt biển diện mạo như thế nào?- Ảnh 12.

    Cổng thông tin xúc tiến đầu tư Khánh Hòa kêu gọi đầu tư vào sân bay Vân Phong

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Dự án Cảng hàng không Vân Phong phù hợp Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh (tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27.3.2023).

    Dự án cũng phù hợp quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Vạn Ninh (cũ) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào tháng 3.2024.

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