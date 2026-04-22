Sân bay Vân Phong có xây dựng hoàn toàn trên biển?

Bộ Xây dựng vừa trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đề xuất bổ sung sân bay Măng Đen và sân bay Vân Phong vào quy hoạch tổng thể.

Phối cảnh sân bay quốc tế Vân Phong sau khi hoàn thành ẢNH: V.L

Dự án sân bay Vân Phong được đề xuất xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa (khu vực huyện Vạn Ninh trước đây), cách Nha Trang khoảng 65 km.

Hiện nay, có cách hiểu sân bay Vân Phong là sân bay đầu tiên của Việt Nam được xây dựng hoàn toàn trên biển. Tuy nhiên, theo phương án nghiên cứu, sân bay sẽ được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ với diện tích khoảng 497,1 ha. Khu vực này không có dân cư, không có rừng phòng hộ và cũng chưa có quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền, thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4E, với công suất dự kiến khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 9.214 tỉ đồng. Nếu được triển khai, đây sẽ là sân bay đầu tiên tại Việt Nam xây dựng tại khu vực mặt nước ven biển.

Mục tiêu xây dựng sân bay Vân Phong nhằm hình thành cửa ngõ giao thông hàng không quan trọng của vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên. Dự án giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, logistics và hội nhập quốc tế, tạo động lực phát triển Khu kinh tế Vân Phong và khu vực lân cận.

Theo tỉnh Khánh Hòa, dự án sân bay Vân Phong phù hợp quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh. Đồng thời, dự án phù hợp với quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của H.Vạn Ninh khi UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào tháng 3/2024.

Việc nghiên cứu phát triển sân bay trên mặt nước tại Vân Phong được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho ngành hàng không, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông chiến lược.

Trên thế giới, mô hình sân bay trên biển đã được xây dựng tại các quốc gia có quỹ đất hạn chế hoặc nhu cầu phát triển hạ tầng lớn, như sân bay quốc tế Kansai (Nhật Bản). Công trình này được xây dựng trên đảo nhân tạo giữa vịnh Osaka, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km, với tổng vốn đầu tư lên tới 20 tỉ USD.