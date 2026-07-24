Khu kinh tế Vân Phong đón thêm 7 dự án hơn 5.562 tỉ đồng

Chiều 24.7, tại hội nghị Xúc tiến và Gặp gỡ nhà đầu tư năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đã công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 7 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong với tổng vốn đăng ký hơn 5.562 tỉ đồng.

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực then chốt như công nghiệp đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics và dệt nhuộm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh trao quyết định chấp thuận đầu tư cho 7 dự án vào Khu kinh tế Vân Phong ẢNH: KỲ NAM

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, việc trao quyết định cho 7 dự án sẽ góp phần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghiệp, logistics và cảng biển tại Khu kinh tế Vân Phong.



Hội nghị cũng ghi nhận nhiều tham luận của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), các doanh nghiệp, nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các tổ chức tài chính.

Các ý kiến tập trung phân tích xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế, định hướng thu hút FDI chất lượng cao, phát triển hệ sinh thái công nghiệp xanh, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp.

Khánh Hòa ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, cảng biển ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Khánh Hòa sẽ hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; đồng thời tăng cường đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ban Quản lý cũng cam kết đẩy mạnh thu hút đầu tư có trọng tâm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, cảng biển, năng lượng và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, đơn vị kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư lựa chọn Khu kinh tế Vân Phong và Khánh Hòa làm điểm đến đầu tư lâu dài, tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.