Khánh Hòa gấp rút nâng cấp trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa trước mùa mưa

Ngày 24.7, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa (Ban QLDA) cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về tiến độ triển khai hai dự án xử lý nước thải, nước rỉ rác trên địa bàn khu vực Nha Trang.

Với dự án nâng, cấp cải tạo Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, hạng mục trọng tâm là xây mới hồ chứa nước rỉ rác bằng bê tông cốt thép, dung tích chứa lớn nhất 3.500 m3, cùng hệ thống bơm bùn, thiết bị khuấy trộn, sục khí bề mặt và tuyến ống áp lực dẫn về trạm bơm nước thải phía Bắc thuộc dự án CCSEP.

Sau khi UBND tỉnh giao vốn giai đoạn chuẩn bị từ đầu tháng 6, Ban QLDA đã chọn tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và ba lần gửi văn bản kiến nghị, giải trình để tỉnh sớm ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Nếu được thông qua, dự án dự kiến rút ngắn khoảng 183 ngày, tương đương 6 tháng, so với hình thức đầu tư thông thường, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10.2026.

Khu vực bãi rác Rù Rì và bãi chôn lấp rác Lương Hòa tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Đối với dự án hệ thống xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước khu vực Nha Trang (giai đoạn 1), tập trung vào 4 điểm nóng: đoạn cống Hòn Một - Ba Làng và Hòn Chồng - Ba Làng trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Bắc Nha Trang), cửa xả QN3 sông Quán Trường tại khu đô thị Hà Quang 2 và cửa xả Cảng cá Vĩnh Trường (thuộc phường Nam Nha Trang).

Dự án gồm đóng các cửa xả Hòn Một, Đặng Tất, Bắc Sơn, Đoàn Trần Nghiệp, Hòn Chồng, tách nước thải sinh hoạt bằng hệ thống trạm bơm, giếng tách, đồng thời đầu tư mới các tuyến cống thoát nước mưa dọc tuyến.

Tổng mức đầu tư được điều chỉnh nhiều lần, từ 38 tỉ đồng (cuối năm 2025) lên 76 tỉ đồng (tháng 4.2026) và 232 tỉ đồng từ tháng 6.2026; mức này được giữ nguyên trong lần trình thẩm định mới nhất ngày 23.7, hiện đang chờ Sở Tài chính thẩm định.

Nước rỉ rác chảy xuống khu dân cư rồi thoát ra biển tại khu vực Vĩnh Lương, phường Bắc Nha Trang (ảnh chụp tháng 11.2025) ẢNH: BÁ DUY

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã thống nhất việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án Nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang), giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu ban hành, đồng thời yêu cầu Ban QLDA tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh thi công, hoàn thành trước ngày 15.10 để chủ động ứng phó mùa mưa.

Với dự án xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang (giai đoạn 1), ông Trần Hòa Nam nhấn mạnh vai trò không chỉ khắc phục ngập úng mà còn cải thiện môi trường, nâng cao hình ảnh du lịch địa phương. Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Ban QLDA khẩn trương phối hợp các sở, ngành hoàn tất hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định.