Học sinh Trường Hermann Gmeiner Nha Trang sẽ học ở đâu năm học 2026 - 2027?

Ngày 22.7, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận Trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang sẽ được sáp nhập cùng toàn bộ học sinh cấp THPT vào Trường THPT Hoàng Văn Thụ (ở phường Bắc Nha Trang).

Trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang thuộc Làng Trẻ em SOS Việt Nam, thành lập năm 2002, đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, gồm cả 3 cấp học từ lớp 1 đến lớp 12, hiện có 24 lớp với gần 1.000 học sinh. Học sinh của trường gồm trẻ em được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang, con em cư dân các địa bàn lân cận và các nơi khác trong tỉnh.

Trước đây, Hermann Gmeiner Nha Trang là trường liên cấp, học sinh được xét tuyển để chuyển cấp, không phải thi tuyển lớp 10 như các trường THPT khác trong tỉnh. Do đó, học sinh lớp 9 của trường thuộc diện xét tuyển, trong đó có 9 em đang được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang, sẽ được Trường THPT Hoàng Văn Thụ sắp xếp, tiếp nhận vào lớp 10 mà không phải thi tuyển.

Trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Cùng với việc bàn giao, sáp nhập toàn bộ cơ sở vật chất của Hermann Gmeiner Nha Trang, tỉnh cũng chấp thuận chủ trương cho phép Trường THPT Hoàng Văn Thụ tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Riêng học sinh cấp tiểu học, THCS của Hermann Gmeiner Nha Trang, UBND phường Bắc Nha Trang cho biết đã thống nhất tiếp nhận 424 em, gồm 264 học sinh tiểu học và 160 học sinh THCS. Trong đó, Trường tiểu học Vĩnh Hòa 1 tiếp nhận, tổ chức quản lý, giảng dạy đối với học sinh tiểu học; Trường THCS Lý Thái Tổ tiếp nhận, tổ chức quản lý, giảng dạy đối với học sinh THCS.

Để tạo thuận lợi cho việc học tập, đi lại của học sinh và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, việc dạy học đối với các em này vẫn tiếp tục được thực hiện tại địa điểm của Trường Hermann Gmeiner Nha Trang cho đến khi hoàn thành cấp học tương ứng.

Làng Trẻ em SOS Việt Nam bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa từ đầu tháng 6.2026 ẢNH: BÁ DUY

Việc sắp xếp lại trường được thực hiện sau khi Làng Trẻ em SOS Nha Trang và Trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang được Làng Trẻ em SOS Việt Nam bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa từ đầu tháng 6.2026, theo Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24.4.2026 của Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng Trẻ em SOS Việt Nam.

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nguyên trạng nhà trường từ ngày 8.6.2026, sau đó rà soát toàn diện về bộ máy, đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính và quy mô học sinh để xây dựng phương án tổ chức lại.

Riêng các em là trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang, Sở GD-ĐT Khánh Hòa xác định đây là nhóm học sinh cần được quan tâm đặc biệt, tham mưu tỉnh theo hướng tiếp tục bảo đảm quyền học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học trong môi trường an toàn, ổn định.