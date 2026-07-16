Khánh Hòa tính phương án chuyển Trường Hermann Gmeiner Nha Trang thành THPT công lập

Ngày 16.7, trả lời phóng viên Thanh Niên về việc dừng tuyển sinh và phương án xử lý tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn thành việc rà soát, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét các phương án sắp xếp, tổ chức lại nhà trường theo quy định.

Trước đó, việc Trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang dừng tuyển sinh đột ngột ở cả 3 cấp học trong khi năm học mới 2026 - 2027 đã cận kề khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, thực hiện quyết định ngày 24.4.2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, sở đã tiếp nhận nguyên trạng nhà trường từ Làng trẻ em SOS Việt Nam vào ngày 8.6; sau đó rà soát toàn diện về bộ máy, đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính, quy mô học sinh để xây dựng phương án tổ chức lại nhà trường.

Trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang được thành lập năm 2002, gồm 3 cấp học tiểu học, THCS và THPT, đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, hiện có 24 lớp với gần 1.000 học sinh ẢNH: BÁ DUY

Sau khi UBND tỉnh có kết luận, sở sẽ triển khai và thông tin chính thức đến phụ huynh, học sinh, giáo viên. Lãnh đạo Sở GD-ĐT trước đó cũng thông tin phương án dự kiến theo mô hình mới là chuyển thành trường THPT công lập, học sinh cấp tiểu học và THCS được sắp xếp về học tại các trường công lập nơi cư trú.

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa khẳng định mọi phương án tham mưu đều đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền học tập chính đáng của học sinh, bảo đảm sự ổn định trong quá trình học tập, hạn chế tối đa những tác động đến phụ huynh và học sinh. Việc tổ chức tuyển sinh năm học 2026 - 2027 thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền sau khi phương án được UBND tỉnh xem xét, quyết định, bao gồm cả chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đã được UBND tỉnh giao từ tháng 1.2026 là 3 lớp với 135 học sinh.

Làng trẻ em SOS Nha Trang được sáp nhập vào Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa từ ngày 6.7.2026 ẢNH: BÁ DUY

Riêng các em là trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Nha Trang học tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang, Sở GD-ĐT xác định đây là những học sinh cần được quan tâm đặc biệt, do đó đã tham mưu UBND tỉnh theo hướng tiếp tục bảo đảm quyền học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học trong môi trường an toàn, ổn định.

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng mong phụ huynh, học sinh, giáo viên yên tâm, theo dõi thông tin chính thức từ UBND tỉnh và sở; không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa có cơ sở.