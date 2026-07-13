Khánh Hòa sáp nhập Làng trẻ em SOS Nha Trang

Ngày 13.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa trực thuộc Sở Y tế, trên cơ sở sáp nhập Làng trẻ em SOS Nha Trang vào trung tâm này.

Việc tổ chức lại được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam vào cuối tháng 4.2026.

Theo quyết định, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ hồ sơ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Nha Trang; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý toàn diện sau khi tiếp nhận.

Làng trẻ em SOS Nha Trang phải rà soát, hoàn thiện sổ sách kế toán, hồ sơ nhân sự, tài sản và hồ sơ các đối tượng đang nuôi dưỡng để bàn giao, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của tài liệu bàn giao.

Nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình chuyển giao, Sở Y tế phối hợp với Bộ Y tế và Làng trẻ em SOS Việt Nam để tháo gỡ. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Làng trẻ em SOS Nha Trang tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Sau sắp xếp, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa có 1 giám đốc, không quá 2 phó giám đốc và 4 phòng chuyên môn, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.

Nhiệm vụ của đơn vị trải rộng từ tiếp nhận, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội, bảo vệ khẩn cấp, tham vấn và trị liệu khủng hoảng tâm lý, cho đến dạy văn hóa, dạy nghề, hướng nghiệp, giúp các đối tượng phát triển toàn diện và hòa nhập cộng đồng.

Riêng nhóm người khuyết tật thần kinh, tâm thần, rối nhiễu tâm trí từ đủ 16 tuổi trở lên không thuộc diện tiếp nhận của trung tâm.

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa được giao quản lý, sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn của quỹ và công khai thu, chi theo quy định. Đơn vị cũng tiếp tục vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cũng như các nguồn viện trợ quốc tế, nhằm thực hiện các chương trình, mục tiêu về trẻ em theo quy định của Nhà nước.