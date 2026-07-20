Khánh Hòa thu hơn 1.300 tỉ đồng sau 3 ngày Festival Biển

Ngày 20.7, Sở VH-TT-DL Khánh Hòa cho biết, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 vừa khép lại bằng chương trình nghệ thuật bế mạc tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang, Khánh Hòa) đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho du lịch của tỉnh. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch lớn nhất trong năm của Khánh Hòa, với chủ đề "Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế".

Cụ thể, trong 3 ngày diễn ra festival, tổng lượt khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt 787.500 lượt. Trong đó, khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 225.000 lượt, khách quốc tế 50.000 lượt, khách tham quan 562.500 lượt. Doanh thu du lịch trong dịp này ước đạt hơn 1.300 tỉ đồng.

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 giúp địa phương thu hơn 1.300 tỉ đồng ẢNH: BÁ DUY

Công suất phòng lưu trú toàn tỉnh đạt trên 85%, tập trung chủ yếu ở các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên và tương đương. Riêng các khách sạn khu vực trung tâm Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng ven biển 4 - 5 sao đạt công suất trên 90%, nhiều cơ sở kín phòng trong suốt thời gian diễn ra festival.

Kết quả trên đến từ chuỗi hơn 40 hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại và du lịch được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh, với sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, tình nguyện viên và lực lượng phục vụ.

Người dân và du khách hòa mình vào không khí sôi động của chương trình diễu hành đường phố ẢNH: BÁ DUY

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức với quy mô cấp quốc gia. Bên cạnh lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật bế mạc, sự kiện còn có Carnival đường phố - Diễu hành xe hoa, lễ hội văn hóa biển, trình diễn ánh sáng, lễ hội ẩm thực, triển lãm, hội chợ và các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế. Các chương trình nghệ thuật kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, khai thác không gian biển Nha Trang.

Chuỗi hoạt động thể thao mang tầm quốc gia, quốc tế như Giải bơi quốc tế Sea Star Nha Trang Bay 2026, Giải đua thuyền buồm quốc tế… góp phần đưa Nha Trang - Khánh Hòa từng bước trở thành trung tâm thể thao biển của khu vực.

Các nữ vũ công tại lễ hội đường phố của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 ẢNH: BÁ DUY

Nhiều hoạt động hướng về người dân cũng được tổ chức như triển lãm Di sản Việt - Sắc màu văn hóa Khánh Hòa tại Bảo tàng tỉnh, Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2026, Lễ hội "Áo dài - Sắc màu của biển", Giải chạy Nha Trang City Trail lần I, Lễ hội Diều khổng lồ du lịch Khánh Hòa 2026... Dịp này, Khánh Hòa cũng chính thức ra mắt nền tảng du lịch số của tỉnh tại địa chỉ https://dulichso.khanhhoa.gov.vn.



