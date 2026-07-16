Hơn 600 nghệ sĩ VN và quốc tế biểu diễn khai mạc Festival Biển Khánh Hòa

Chương trình kéo dài khoảng 80 phút, quy tụ hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên với 2 chương nghệ thuật được dàn dựng công phu gồm Tinh hoa hội tụ - Đất mẹ giao hòa và Bản giao hưởng xanh - Vịnh ngọc tỏa sáng. Điểm nhấn là nghi thức kích hoạt lễ khai mạc với sự tham gia của lãnh đạo T.Ư và lãnh đạo tỉnh.

Phối cảnh sân khấu Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: BTC CUNG CẤP

Đêm khai mạc có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy với Cùng nhau ta thắp sáng, Bật tình yêu lên; Đức Phúc với Mùa hè tuyệt vời; rocker Phạm Anh Khoa với Phố biển. Chương trình còn có sự tham gia của Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Oplus, Nguyễn Thu Hằng, Trương Thùy Dương cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Lào và Vanuatu. Khép lại đêm khai mạc là màn trình diễn pháo hoa tầm thấp kết hợp pháo hoa tầm cao.

Theo bà Nguyễn Phương Lâm, Tổng đạo diễn Festival Biển Khánh Hòa 2026, sân khấu được xây dựng trên ý tưởng đại dương rực rỡ sắc màu, lấy hình tượng con sóng làm trục cảm xúc. Sân khấu chính có chiều ngang gần 120 m, cao hơn 20 m, ứng dụng công nghệ AR, 3D mapping, đèn laser, hỏa thuật cùng hệ thống sàn nâng lập trình theo từng tiết mục.

Ban tổ chức đã in hơn 22.000 vé miễn phí cho 4 khu vực fanzone trong 3 đêm sự kiện chính, mỗi đêm dự kiến khoảng 7.400 khán giả, chưa kể khán đài gần 2.000 chỗ ngồi trước số 46 Trần Phú.

Đêm khai mạc mở màn cho 3 ngày chính hội 17 - 19.7, trong chuỗi 42 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trải dài từ Nha Trang đến Phan Rang. Điểm nhấn tiếp nối là Lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa từ 16 giờ 30 ngày 18.7 trên đường Trần Phú, lần đầu tiên xuất hiện 9 xe hoa chủ đề được dựng sân khấu ngay trên xe để các nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu biểu diễn suốt hành trình diễu hành.

Được tổ chức quy mô cấp quốc gia và là sự kiện văn hóa, du lịch lớn đầu tiên của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, Festival Biển Khánh Hòa 2026 nhằm quảng bá điểm đến "An toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện", thúc đẩy du lịch và mở rộng giao lưu quốc tế.