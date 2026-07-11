Cách nhận vé miễn phí xem đại nhạc hội, bắn pháo hoa tại Festival biển Khánh Hòa

Ngày 11.7, Sở VH-TT-DL Khánh Hòa cho biết Ban tổ chức Festival biển Khánh Hòa năm 2026 đã mở cổng đăng ký nhận vé miễn phí tham dự 3 sự kiện chính của lễ hội, gồm: lễ khai mạc (tối 17.7), lễ hội Carnival - diễu hành xe hoa (tối 18.7) và lễ bế mạc - đại nhạc hội (tối 19.7). Cả ba chương trình đều diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang).

Để đăng ký, khán giả truy cập website festivalbienkhanhhoa.giaphamjsc.com, chọn chương trình muốn tham dự và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ gửi mã xác nhận kèm thời gian, địa điểm đổi vé và hướng dẫn check-in. Ban tổ chức lưu ý khán giả chụp màn hình hoặc lưu lại mã xác nhận để sử dụng khi nhận vé và vào sự kiện.

Hướng dẫn nhận vé miễn phí từ Ban tổ chức Festival biển Khánh Hòa năm 2026 ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức, vé được phát hoàn toàn miễn phí, số lượng có hạn và là vé đứng tại các khu vực quanh sân khấu. Khán giả được khuyến cáo không mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vé không hợp lệ.

Thời gian đổi vé từ 14 - 18 giờ trong các ngày 14 - 16.7 tại tòa nhà số 46 Trần Phú (phường Nha Trang), áp dụng cho cả ba đêm diễn. Khi đến đổi vé, khán giả cần mang theo mã xác nhận cùng căn cước công dân, tài khoản VNeID hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu.

42 hoạt động trải dài từ Nha Trang đến Phan Rang

Theo chương trình được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, Festival biển Khánh Hòa 2026 gồm 42 hoạt động, khởi động từ cuối tháng 6 và kéo dài đến giữa tháng 8, cao điểm là 3 ngày chính từ 17 - 19.7.

Lễ khai mạc diễn ra từ 20 giờ 10 tối 17.7 tại Quảng trường 2 Tháng 4, kết hợp bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao.

Tối 18.7, Lễ hội Carnival với diễu hành xe hoa, xe ô tô cổ, trình diễn hóa trang xuất phát từ 17 giờ dọc tuyến đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng; đến 20 giờ là chương trình nghệ thuật và xe hoa "Bản giao hưởng biển xanh - sắc màu hội tụ".

Lễ bế mạc tối 19.7 gắn với Đại nhạc hội "Kết nối năm Châu - Unite the Continents".

Lễ hội Carnival với diễu hành xe hoa, xe ô tô cổ, trình diễn hóa trang ngày 18.7 hứa hẹn sẽ thu hút nhiều người dân và du khách tại Festival biển Khánh Hòa năm 2026 ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh chuỗi sự kiện chính, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng diễn ra sôi động trong suốt thời gian festival như: Lễ hội Yến sào Khánh Hòa (10 - 19.7); không gian ẩm thực "Vị ngon phố Biển - Giai điệu mùa hè" và hội bài chòi tại công viên bờ biển đường Trần Phú; Lễ hội Diều khổng lồ; giải đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026; Lễ hội áo dài Sắc màu của biển; giải chạy Nha Trang City Trail lần thứ nhất...

Điểm mới của Festival Biển Khánh Hòa 2026 là không gian lễ hội được mở rộng về phía nam tỉnh, với nhiều hoạt động tổ chức tại khu vực Phan Rang. Nổi bật là các chương trình nghệ thuật đường phố tại Quảng trường 16 Tháng 4 (phường Đông Hải), trình diễn di sản văn hóa Chăm tại Tháp Bà Ponagar (phường Bắc Nha Trang) và Tháp Po Klong Garai (phường Đô Vinh), cùng Lễ hội trái cây - ẩm thực xã Lâm Sơn lần thứ 2 diễn ra từ ngày 17 - 19.7.