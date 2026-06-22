Festival Biển Khánh Hòa 2026: Lần đầu xuất hiện 9 sân khấu di động trên xe hoa

Ngày 22.6, tại họp báo Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế", bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Festival Biển, cho biết Khánh Hòa quyết định tổ chức Festival Biển hàng năm thay vì 2 năm một lần như trước.

Theo bà Hằng, việc thay đổi này nhằm xây dựng thương hiệu lễ hội biển thường niên, góp phần đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Festival Biển, phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: BÁ DUY

Theo đó, sự kiện chính diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19.7 tại quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang; chuỗi hoạt động hưởng ứng kéo dài từ 10.7 đến 10.8.

Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 17.7, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ AR Realtime và trình chiếu 3D Mapping. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Khoa, Lâm Bảo Ngọc cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, kết hợp màn trình diễn pháo hoa tầm thấp và tầm cao. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên VTV và KTV.

"Không chỉ khán giả ngoài hiện trường mà ngay cả người xem qua màn ảnh nhỏ cũng sẽ thấy được độ hoành tráng của đêm khai mạc", bà Thái Thị Lệ Hằng cho biết.

Đặc biệt, chương trình khai mạc sẽ có những điểm nhấn khai thác 4 di sản tầm quốc tế của Khánh Hòa, gồm 3 di sản UNESCO và 1 di sản thiên nhiên, những giá trị chỉ riêng Khánh Hòa mới có.

9 xe hoa kiêm sân khấu di động sẽ lần đầu xuất hiện tại Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: BÁ DUY

Lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa lúc 17 giờ ngày 18.7 trên đường Trần Phú cũng là điểm nhấn chưa từng có tại Nha Trang. 9 xe hoa xuất hiện lần này không phải xe hoa thông thường mà là những sân khấu di động, vừa diễu hành vừa biểu diễn trực tiếp trên phố. Sau đêm Carnival, đoàn xe hoa sẽ được đưa về khu vực phía nam tỉnh để người dân địa phương có dịp thưởng thức.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 600.000 - 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Lễ bế mạc kết hợp Đại nhạc hội "Unite the Continents" diễn ra lúc 20 giờ ngày 19.7 khép lại 3 đêm chính của Festival.

Giải bơi quốc tế Sea Star Nha Trang Bay 2026 nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: BÁ DUY

Chuỗi hoạt động hưởng ứng kéo dài một tháng với khoảng 40 sự kiện gồm giải đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026, chạy địa hình, golf và bóng đá bãi biển; lễ hội Yến sào Khánh Hòa; lễ hội Áo dài Việt Nam; Tuần lễ Nông sản và sản phẩm OCOP Khánh Hòa; các triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đường phố và thả diều nghệ thuật.

Ngoài ra, lễ hội Trái cây tại xã Lâm Sơn lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa hoàn toàn, tạo thêm điểm nhấn cho khu vực phía nam tỉnh.

Ông Lê Văn Hoa, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết Festival Biển Khánh Hòa 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Sự kiện được kỳ vọng góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo khí thế mới trong nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

"Đây cũng là một trong những tiêu chí để Khánh Hòa tiến tới mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, khi tỉnh cần có ít nhất một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế và khu vực", ông Hoa nhấn mạnh.