Festival Hoa Đà Lạt 2026: Sắc hoa hòa cùng âm nhạc và công nghệ

Ngày 16.6, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 - năm 2026 với chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc". Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 19.12, trong khi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp tổng kết, bế mạc Festival sẽ được tổ chức vào tối 31.12.2026.

Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 - năm 2024 ẢNH: L.V

Diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh, với các hoạt động trọng tâm vào cuối tháng 12.2026, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 được kỳ vọng trở thành ngày hội văn hóa - du lịch đặc sắc của người dân và du khách. Không chỉ tôn vinh thương hiệu hoa Đà Lạt, sự kiện còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người và du lịch Lâm Đồng đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Festival Hoa Đà Lạt 2026 còn gắn với việc khẳng định vị thế của Đà Lạt là đô thị sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ẢNH: L.V

Đáng chú ý, Festival Hoa Đà Lạt 2026 còn gắn với việc khẳng định vị thế của Đà Lạt - thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Với chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc", sự kiện được kỳ vọng tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa không gian hoa đặc trưng và các chương trình nghệ thuật, âm nhạc mang đậm dấu ấn phố núi.

Tôn vinh nghề trồng hoa và nông nghiệp đặc trưng

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 còn tiếp tục tôn vinh các giá trị về hoa và nghề trồng hoa - ngành kinh tế đặc trưng gắn liền với thương hiệu Đà Lạt, góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp đặc sắc của địa phương.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 là tiếp tục tôn vinh các giá trị về hoa và nghề trồng hoa ẢNH: L.V

Thông qua Festival Hoa Đà Lạt 2026, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng tạo cơ hội để người trồng hoa, các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản đặc trưng giao lưu, kết nối và mở rộng hợp tác, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Sự kiện cũng hướng đến huy động sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc quảng bá hình ảnh, nâng cao thương hiệu và vị thế của Lâm Đồng trong quá trình phát triển, hội nhập.

Đổi mới ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh xã hội hóa

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 được định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức và trải nghiệm lễ hội, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI phải bảo đảm tính đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tổ chức ẢNH: L.V

Các chương trình sẽ được xây dựng theo hướng bám sát chủ đề của Festival, kết hợp hài hòa giữa không gian hoa, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa địa phương với các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc đặc sắc nhằm tạo dấu ấn khác biệt so với những kỳ Festival Hoa trước đây.

Bên cạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ, tỉnh Lâm Đồng cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác tổ chức Festival. Các hội nghề nghiệp như Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Trà cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức sẽ được khuyến khích tham gia sâu hơn vào các hoạt động của lễ hội.

Lâm Đồng đẩy mạnh xã hội hóa trong việc huy động nguồn lực tổ chức Festival ẢNH: L.V

Ngoài ra, chính quyền các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh được yêu cầu tăng cường chỉnh trang đô thị, đầu tư nâng cấp hạ tầng, phát triển các không gian hoa, cây xanh, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng thời giữ vững an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Festival.

Ưu tiên hoa Đà Lạt, mở rộng giao lưu quốc tế

Một yêu cầu đáng chú ý là các hoạt động trang trí, trưng bày tại Festival Hoa sẽ ưu tiên sử dụng các loại hoa, cây cảnh đặc trưng được sản xuất ngay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm quảng bá thương hiệu hoa địa phương.

Các hoạt động trang trí, trưng bày tại Festival Hoa sẽ ưu tiên sử dụng các loại hoa, cây cảnh đặc trưng được sản xuất ngay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ẢNH: L.V

Festival Hoa Đà Lạt 2026 cũng sẽ mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác với những địa phương đã ký kết chương trình hợp tác phát triển cùng Lâm Đồng. Song song đó, tỉnh dự kiến mời một số quốc gia và vùng lãnh thổ có thế mạnh về ngành hoa, kiến trúc cảnh quan và nghệ thuật tham gia các chương trình trưng bày, giao lưu, biểu diễn, góp phần nâng tầm quy mô và sức lan tỏa của lễ hội.