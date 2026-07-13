Thế khó của nghệ sĩ Việt khi đổi nghệ danh

Từng có nhiều năm hoạt động trong nhóm Quả Dưa Hấu với cái tên Tú Dưa, việc quyết định đổi thành Mars Anh Tú, đồng thời chăm chỉ ra mắt sản phẩm âm nhạc của nam nhạc sĩ cũng khiến nhiều người bất ngờ. Theo anh, tên gọi mới không chỉ "phù hợp tử vi", mà còn là biểu tượng của phái mạnh.

Thực tế cho thấy thị trường giải trí Việt không hiếm những trường hợp nghệ sĩ đổi nghệ danh, điển hình như S.T Sơn Thạch, Hoài Lâm, Trọng Hiếu, Jack… nhưng để vượt qua "cái bóng" của tên gọi cũ và khiến khán giả quen dần với cách gọi mới là điều không đơn giản, đòi hỏi một quá trình dài nỗ lực chứng minh.

Phương Lan gây bất ngờ khi đổi nghệ danh thành Sở Lam ẢNH: NVCC

Nghệ danh là yếu tố quan trọng đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, không chỉ giúp tạo dấu ấn riêng, mà ở một số cá nhân, nó còn mang ý nghĩa may mắn hoặc phù hợp với định hướng phong cách, hình ảnh trước công chúng. Vậy nên đã có không ít sao Việt phải cân nhắc, lựa chọn một cái tên kỹ lưỡng trước khi "chào sân". Và cũng có nhiều nghệ sĩ sau quãng thời gian dài miệt mài với nghề, lại muốn xuất hiện bằng tên gọi mới, định hướng mới.

Nguyễn Tuấn Lộc từng theo đuổi nghệ thuật với tên Hoài Lâm, sau đó lại thay đổi thành Young Luuli hay Yun Tulo. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn gọi anh với cái tên mà Hoài Linh đặt cho anh thời mới chập chững vào nghề. Thế mới thấy, việc thay đổi nghệ danh không đơn giản chỉ là một dòng thông báo, mà là một hành trình dài để chinh phục khán giả bằng những sản phẩm chất lượng. Và đó không đơn thuần là sự thay đổi trong tên gọi mà còn là cột mốc làm mới mình trong phong cách, định hướng để đi đường dài với nghề. Đi kèm với những cơ hội, sự thay đổi cũng đặt người nghệ sĩ đối diện những rủi ro khác, chẳng hạn như mất kết nối với khán giả cũ hay mất đi độ nhận diện thương hiệu đã được gầy dựng trước đó, phải bắt đầu lại con số 0 trên các nền tảng tìm kiếm.

Tuy nhiên, về mặt truyền thông, sự thay đổi này cũng mang lại những lợi thế. Trước hết là sự tò mò của khán giả, để mong chờ những sản phẩm nghệ thuật tiếp theo. Diễn viên Phương Lan cho rằng khi đổi nghệ danh, việc khán giả từng đồng hành trước đó gọi cô bằng tên cũ cũng là điều bình thường. Với cô, đây không là áp lực, mà là một phần của hành trình bản thân phải trải qua. Đồng thời, nữ diễn viên 9X nhấn mạnh: "Tôi tin khán giả ở lại vì con người và những giá trị mình mang đến, chứ không chỉ vì một cái tên. Nếu mình nghiêm túc với nghề thì dù mất thêm thời gian, tôi vẫn tin khán giả sẽ đón nhận".