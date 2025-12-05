Triển lãm nghệ thuật đương đại của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế

Triển lãm nghệ thuật đương đại Tới bến? sẽ khai mạc tại Long Biên Art Space (Hà Nội) vào ngày 7.12 và kéo dài đến 28.12; đồng thời song chiếu phiên bản trưng bày tại Berlin.

Sự kiện quy tụ 15 nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ của Việt Nam, Đức, Thuỵ Sĩ, Nhật Bản, Na Uy…, mang đến những diễn giải đa tầng về chủ đề Chuyển động - một trong những khái niệm trung tâm của nghệ thuật đương đại.

Tới bến?: Không gian thực nghiệm độc đáo, kết nối Hà Nội - Berlin

Khép lại 3 năm thực hành nghệ thuật của MAP (dự án trao đổi nghệ thuật quốc tế do Heritage Art Space khởi xướng từ năm 2015) xoay quanh khái niệm Chuyển động, Tới bến? đặt ra dấu hỏi mở cho chính hành trình "đi đến": liệu có tồn tại một điểm dừng tuyệt đối, hay mọi chuyển động chỉ là sự khởi sinh liên tục? Nếu năm đầu tiên khảo sát chủ đề Chuyển động ngoại biên và năm thứ hai đi sâu vào Vật đổi, Nơi dời, thì năm thứ ba - Tới bến? trở thành điểm hội tụ của quá trình truy vấn, quan sát và tái định nghĩa chuyển động của các nghệ sĩ.

Triển lãm trưng bày kết quả làm việc suốt 3 năm của các nghệ sĩ tham gia MAP, những người nỗ lực diễn giải chuyển động thông qua các phương tiện vốn tĩnh tại như điêu khắc, sắp đặt, nhiếp ảnh hay vật liệu hỗn hợp ẢNH: BTC

Từ cấu trúc ý niệm ấy, dự án mở rộng thành một chương trình hợp tác quốc tế quy mô lớn, bao gồm 4 chuyến trao đổi nghệ sĩ Việt Nam - Đức, chuỗi workshop và các phiên chia sẻ thực hành giữa nghệ sĩ và cộng đồng. 2 triển lãm song song tại Không gian Nghệ thuật Long Biên (Hà Nội) và Galerie Nord | Kunstverein Tiergarten (Berlin) sẽ giới thiệu kết quả lao động nghệ thuật của các nghệ sĩ/nhóm nghệ sĩ, với nhiều hình thức: tác phẩm hoàn thiện, tư liệu nghiên cứu, hiện vật, ảnh và video. Dự án sẽ được tổng kết bằng ấn phẩm chuyên đề phát hành vào mùa xuân năm 2026.

Sự đa dạng trong xuất thân văn hóa, kinh nghiệm nghệ thuật và chất liệu sáng tạo hứa hẹn triển lãm Tới bến? trở thành một không gian đối thoại mở. Mỗi nghệ sĩ là một điểm nhìn, còn triển lãm là cấu trúc đan xen của nhiều dòng chuyển động: địa lý, lịch sử, tâm lý và xã hội.

Một trong những tác phẩm của triển lãm ẢNH: BTC



