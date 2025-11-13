Trường Mỹ thuật Đông Dương kỷ niệm 100 năm thành lập

Trong dịp kỷ niệm này, nhà trường tổ chức chuỗi triển lãm: Triển lãm 100+ trưng bày các bài chuyên khoa tiêu biểu của sinh viên (từ 31.10 - 15.11 tại Bảo tàng Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam (số 42 Yết Kiêu, Hà Nội); Triển lãm 100 năm mỹ thuật Việt Nam hiện đại - sưu tập của Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (từ 14 - 24.11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học); Triển lãm quốc tế Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam và bạn bè (từ 14 - 24.11 tại Art Space Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam - 42 Yết Kiêu).

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, toàn bộ không gian Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam sẽ được mở cửa để công chúng và những người yêu mỹ thuật có cơ hội được khám phá ẢNH: BTC

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm còn có lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng và Bộ VH-TT-DL, ra mắt ấn phẩm Dấu ấn 100 năm và công chiếu phim tài liệu Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam - Hành trình 100 năm… Chuỗi sự kiện sẽ có sự hiện diện của cháu nội họa sĩ người Pháp Victor Tardieu là bà Alix Turolla Tardieu cùng con trai Giacomo, và ông Arnaullt Fontani - chắt của nhà điêu khắc Evariste Jonchere (từng là Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Đông Dương từ năm 1938 đến 1945), cùng các lãnh đạo cấp cao, giảng viên, sinh viên và cựu học viên của trường.