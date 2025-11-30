Vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi tổng kết 50 năm các tác phẩm văn học nghệ thuật nước nhà sau ngày đất nước thống nhất, bám sát Kế hoạch số 690/KH-BVHTTDL (23.02.2024) và triển khai các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết của Đảng về văn hóa, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, do Bộ VH-TT-DL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức.

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân; Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Nguyễn Thế Kỷ…

Các đại biểu tham dự buổi lễ ẢNH: LÊ ĐÔNG

Tôn vinh chặng đường đã qua, kỳ vọng về các tác phẩm sáng tạo trong hành trình mới

Gần 200 tác phẩm thuộc 4 lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc và múa đã được gửi về hội đồng bình chọn. Sau 2 vòng sơ khảo và chung khảo nghiêm ngặt, hội đồng lựa chọn được 50 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc để vinh danh. Đây là những sáng tác phản ánh sinh động hành trình đổi mới, những cống hiến thầm lặng, khát vọng hòa bình - đoàn kết cùng những giá trị nhân văn bền vững đã nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam suốt nhiều thập kỷ.

Sự kiện được xem như lời tri ân trang trọng gửi tới các thế hệ văn nghệ sĩ - những người đã dùng tài năng, trí tuệ và trái tim để ghi lại từng bước chuyển mình của đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Đây cũng là dịp để công chúng nhìn lại hành trình sáng tạo liên tục đổi mới, qua đó cảm nhận rõ hơn ý chí, bản lĩnh và khát vọng hội nhập của văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ ĐÔNG

Trong buổi lễ, cuộc vận động sáng tác "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2026-2030 chính thức được phát động, hướng tới việc tìm kiếm những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật bền vững, chào mừng 100 năm thành lập Đảng và 85 năm Quốc khánh. Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đều có thể tham gia với nhiều thể loại: tiểu thuyết, trường ca, kịch nói, tuồng, chèo, giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch, ca khúc, thơ múa hay kịch múa...

Trong đó, đoạn 2025-2027: chương trình sẽ tập trung tiếp nhận tác phẩm và chọn 40 đề cương vào trại sáng tác; 10-20 tác phẩm xuất sắc dự kiến được đầu tư xuất bản hoặc dàn dựng trong năm 2027. Giai đoạn tiếp theo: 2028-2029 sẽ ưu tiên sản xuất và hoàn thiện để tổng kết vào năm 2030, hướng đến những sáng tác giàu tính nhân văn, phản ánh giá trị chân - thiện - mỹ của thời đại.

Về điều này, Phó thủ tướng Mai Văn Chính - trong bài phát biểu tại buổi lễ đã kêu gọi đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước dấn thân sâu hơn vào đời sống, tìm kiếm những câu chuyện mới, nhân vật mới, mô hình phát triển mới của đất nước để sáng tạo ra các tác phẩm mang tầm vóc tư tưởng - nghệ thuật mới, phản ánh tinh thần thời đại đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nhiều tác giả, tác phẩm tiêu biểu được tôn vinh, thỏa lòng công chúng yêu văn học nghệ thuật ẢNH: LÊ ĐÔNG

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chuyển tiền giải thưởng tới đồng bào miền Trung

Nói về chặng đường đã qua, hướng về hành trình mới, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, mỗi tác phẩm được vinh danh không đơn thuần là thành tựu cá nhân, mà là kết tinh chung của "hồn thiêng sông núi", là tiếng nói của nhân dân - những người đã gìn giữ và làm sống động các giá trị tinh thần trong đời sống hằng ngày.

Với tinh thần đó, 50 tác phẩm, trong đó có 14 tác phẩm văn học, 18 tác phẩm sân khấu, 12 tác phẩm âm nhạc và 6 tác phẩm múa đã được tôn vinh. Mỗi tác phẩm được nhận 30 triệu đồng hỗ trợ sáng tạo.

Ngay trong buổi lễ, nhà thơ Trần Đăng Khoa - tác giả của tác phẩm Đảo Chìm - một trong số 50 tác phẩm được vinh danh - đã gây xúc động mạnh khi đề nghị chuyển toàn bộ số tiền giải thưởng 30 triệu đồng tới đồng bào miền Trung đang gồng mình vượt lũ. Trong khán phòng, hành động giản dị nhưng đầy nhân văn ấy lập tức trở thành khoảnh khắc đọng lại, phản chiếu tinh thần "văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội" mà nhiều thế hệ văn nghệ sĩ luôn theo đuổi.

Các nhà văn và đại diện gia đình nhà văn đón nhận vinh danh tại buổi lễ ẢNH: LÊ ĐÔNG

50 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc được vinh danh: Văn học (14 tác phẩm): Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh); Mình và họ (Nguyễn Bình Phương); Mẫu Thượng Ngàn (Nguyễn Xuân Khánh); Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường); Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng); Cỏ lau (Nguyễn Minh Châu); Con gái thuỷ thần (Nguyễn Huy Thiệp); Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư); Thời xa vắng (Lê Lựu); Bến không chồng (Dương Hướng); Đảo chìm (Trần Đăng Khoa); Những người đi tới biển (Thanh Thảo); Đường tới thành phố (Hữu Thỉnh); Tiếng hát tháng Giêng (Y Phương). Sân khấu (18 tác phẩm): Cụm tác phẩm của Lưu Quang Vũ (tính 1); Bài ca giữ nước (Tào Mạt); Rừng trúc (Nguyễn Đình Thi); Hà My của tôi (Doãn Hoàng Giang); Đêm trắng (Lưu Quang Hà); Dời đô (Lê Duy Hạnh); Mùa hè ở biển (Xuân Trình); Bạch đàn liễu (Xuân Trình); Cát bụi (Triệu Huấn); Bài ca Điện Biên (Tất Đạt); Mưa đỏ (Chu Lai); Những vần thơ thép (Trần Đình Ngôn); Điều còn lại (Nguyễn Đăng Chương); Kẻ sĩ Thăng Long (Nguyễn Khắc Phục); Chói rạng sơn hà (Nguyễn Sĩ Chức); Những người mẹ (Xuân Đức); Chu Văn An (Xuân Yến); Công lý không gục ngã (Lê Chí Trung); Dạ cổ hoài lang (Thanh Hoà). Âm nhạc - Nhạc kịch (12 tác phẩm): Lá đỏ (Đỗ Hồng Quân); Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi (Huy Du); Đường bốn mùa xuân (Đỗ Nhuận); Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng); Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp); Như có Bác trong ngày đại thắng (Phạm Tuyên); Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà); Đất nước (Phạm Minh Tuấn – thơ Tạ Hữu Yên); Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến); Tình em biển cả (Nguyễn Đức Toàn); Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn – thơ Phan Quế Mai); Những bông hoa trong vườn Bác (Văn Dung). Múa (6 tác phẩm): Chuyện tình non sông (Vũ Việt Cường – Trần Kim Quy); Hoa phong lan trên đỉnh Truông Bồn (Nguyễn Thị Hiển); Ballet Kiều (Nguyễn Thị Tuyết Minh – Nguyễn Phúc Hùng); Huyền thoại mẹ (Nguyễn Công Nhạc); Nguồn sáng (Phạm Anh Phương – Nguyễn Hồng Phong); Đất nước (Ứng Duy Thịnh).



