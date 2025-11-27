Bản quyền số bùng nổ, Việt Nam vào top đầu khu vực

Thị trường bản quyền số Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây và đang vươn lên, đứng trong top đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, tỷ trọng digital đạt 86,6%, nằm trong nhóm cao nhất khu vực, cho thấy nguồn thu bản quyền của Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào mảng kỹ thuật số - nơi streaming, video ngắn, podcast, game và nội dung đa nền tảng giữ vai trò dẫn dắt.

Digital Việt Nam trở thành "mỏ vàng": tăng trưởng vượt khu vực

Theo báo cáo Global Collections Report 2025 của Hiệp hội các Nhà soạn nhạc và soạn lời quốc tế - CISAC , Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia có doanh thu digital cao nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tổng thu digital đạt 12 triệu euro trong năm 2024, đứng thứ 8 trong khu vực về doanh thu bản quyền từ digital, vượt qua các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Tổng giám đốc VCPMC Đinh Trung Cẩn (thứ 2 từ phải sang) tại cuộc họp CISAC ở Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 10.2025 ẢNH: VCPMC

Có 3 yếu tố chính thúc đẩy đà bứt phá này. Trước hết, thói quen nghe nhạc streaming đã thay thế phần lớn việc tải nhạc, khiến mỗi lượt phát trên Spotify, Apple Music hay YouTube Music đều góp phần tạo doanh thu. Tiếp đó, TikTok và YouTube trở thành "động cơ tạo tiền", khi mức sử dụng âm nhạc trong video ngắn, remix hay nội dung dạng trend tăng theo cấp số nhân; trong đó TikTok hiện nằm trong nhóm nền tảng đóng góp doanh thu lớn nhất của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Cuối cùng, quy trình thu - đối soát - phân phối được tự động hóa giúp hạn chế thất thoát và tăng hiệu quả chi trả.

Có thể thấy, digital không chỉ mở rộng biên độ tăng trưởng mà còn tái định nghĩa chuẩn mực khai thác bản quyền, đưa thị trường âm nhạc Việt bước vào kỷ nguyên cạnh tranh dữ liệu và sáng tạo toàn diện - nơi 'mỏ vàng số' ngày càng rõ hình hài.

Những con số kỳ vọng về sự phát triển bền vững

Trên bản đồ doanh thu quyền tác giả toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 47/50 với tổng thu 14 triệu euro, tăng 12,7% so với năm trước - dấu hiệu cho thấy thị trường sáng tạo Việt đang lớn mạnh và tiệm cận chuẩn quốc tế.

Tính từ đầu năm 2025 cho đến ngày 18.11, số lượng tác giả thành viên của VCPMC đã tăng thêm 734 tác giả, nâng tổng số tác giả ủy quyền tại VCPMC hiện nay thành 7.072 người.

Tổng số tiền chi trả cho tác giả/ chủ sở hữu quyền tác giả trong quý 3/2025 đạt 108,19 tỉ đồng (92,5 tỉ cho tác giả trong nước, 15,68 tỉ cho tác giả nước ngoài), với 5.602 người nhận tiền bản quyền. Trong đó, 7 tác giả nhận trên 1 tỉ đồng và 199 tác giả nhận 100-500 triệu đồng.

Top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương ẢNH: VCPMC

Những dữ liệu trên cho thấy hệ sinh thái bản quyền Việt Nam đang mở rộng vững chắc, tạo nền tảng để thị trường sáng tạo bước vào giai đoạn phát triển ổn định, minh bạch và đầy kỳ vọng trong những năm tới.



Cơ hội lớn cho sáng tạo Việt trong thời kỳ vàng của bản quyền số

Với hơn 80% dân số sử dụng Internet và thời lượng dùng mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất thế giới, Việt Nam trở thành môi trường lý tưởng để streaming, video ngắn và AI-generated music bứt tốc. Cùng lúc, sự hội nhập sâu hơn với các hiệp hội bản quyền quốc tế giúp tác phẩm Việt có cơ hội được thu tiền ở nhiều quốc gia hơn trước.

Phiên thảo luận về các cơ hội, thách thức đối với sáng tạo âm nhạc và bảo vệ bản quyền trong thời đại AI tại cuộc họp CISAC ở Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 10.2025 ẢNH: VCPMC

Hệ sinh thái bản quyền số cũng đang chuyên nghiệp hóa nhanh chóng. Các nền tảng nhạc số, OTT, YouTube, TikTok và mô hình phân phối nội dung xuyên biên giới giữ vai trò nguồn thu chủ lực cho tác giả. Nhu cầu cấp phép cho livestream, video ngắn, nhạc nền và nội dung tạo bởi AI tăng mạnh, kéo theo sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quản lý bản quyền ứng dụng công nghệ cao.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vươn lên nhóm 10 quốc gia dẫn đầu về doanh thu digital tại châu Á - Thái Bình Dương không chỉ cho thấy sức bật của âm nhạc số, mà còn phản ánh nền kinh tế sáng tạo Việt đang bước vào giai đoạn tăng trưởng vàng, mở ra cơ hội vươn tầm quốc tế cho nghệ sĩ Việt.



