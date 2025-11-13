Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ngành văn hóa sắp có bài hát riêng

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
13/11/2025 17:33 GMT+7

Một 'bản nhạc tinh thần' mới của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT-DL) đã được khởi động qua 'Lễ phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành VH-TT-DL'.

Cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành VH-TT-DL diễn ra từ ngày 13.11 - 15.12, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc của những người cống hiến cho nền văn hóa Việt Nam. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31.12 tại Hà Nội.

Ngành văn hóa đề cao những giai điệu mang khát vọng hội nhập

Đối tượng dự thi bao gồm các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam; các tổ chức, cá nhân, công chúng yêu âm nhạc, có khả năng sáng tác âm nhạc…; thể loại ca khúc dự thi được mở rộng từ thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian đương đại, pop, jazz, rock, pop và hình thức thể hiện từ đơn ca đến tốp ca. Số lượng không hạn chế, tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa công bố, có lời ca trong sáng, giai điệu đẹp, dễ nhớ, phản ánh tinh thần, khát vọng của ngành VH-TT-DL trong thời kỳ mới.

- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về ngành

ẢNH: BTC

Dự kiến sẽ có 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng, 2 giải nhì (25 triệu đồng/giải), 3 giải ba (15 triệu đồng/giải) và 5 giải khuyến khích (10 triệu đồng/giải). Ngoài ra, tác phẩm đạt chất lượng cao có thể được chọn làm bài hát chính thức của ngành VHTTDL trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết suốt gần 80 năm hình thành và phát triển, ngành VH-TT-DL đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng góp phần bồi đắp tinh thần, thể chất và tâm hồn dân tộc. Từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ đến các vận động viên và người lao động, tất cả đều đang nỗ lực lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, năng động và sáng tạo ra thế giới.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh mong muốn nhận được "nhiều tác phẩm phong phú, đa dạng, từ âm hưởng dân gian truyền thống đến những sáng tác trẻ trung, hiện đại, phản ánh khát vọng đổi mới và hội nhập trong giai đoạn mới.

- Ảnh 2.

Những ca khúc đạt giải sẽ được phổ biến, biểu diễn tại các sự kiện lớn, lan tỏa tinh thần “đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, hướng tới một “bài ca chung” - biểu tượng của người làm VH-TT-DL trong kỷ nguyên hội nhập

ẢNH: QUẢNG HÀ

Cuộc thi hướng tới nhiều mục tiêu: tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và vai trò của ngành VH-TT-DL trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề trong đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, vận động viên. Đồng thời, đây cũng là sân chơi nghệ thuật khuyến khích sáng tạo, tìm kiếm những tác phẩm có giá trị phục vụ tuyên truyền, biểu diễn và các sự kiện của ngành. 

