Trao giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam'

Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình…

Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho nhóm tác giả đoạt giải nhất Ảnh: Nguyễn Trường

Theo ban tổ chức, trong 122 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trình hội đồng chung khảo, trải qua các vòng sơ khảo, chung khảo, ban tổ chức đã quyết định trao 3 giải tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng, gồm: Đài tiếng nói VN; Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh; Báo và Phát thanh truyền hình Vĩnh Long.

Đồng thời trao 95 giải cá nhân, trong đó có 5 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 50 giải khuyến khích.

Trong đó, 5 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhất, gồm: tác phẩm Giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa khi đặt tên sau sáp nhập (loại hình báo in - loạt 4 bài) của Báo Văn hóa; tác phẩm Thủ đô Hà Nội: Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng (loại hình báo điện tử - loạt 5 bài) của Báo điện tử VietnamPlus, TTXVN; tác phẩm Đánh thức di sản (loại hình phát thanh) của Đài tiếng nói VN; tác phẩm Tọa đàm Kỷ nguyên vươn mình chủ đề "Thế hệ vươn mình" (loại hình truyền hình) của Ban Thời sự, Đài truyền hình VN; tác phẩm Nếp nhà gìn giữ "màu dân tộc" (loại hình ảnh báo chí) của Báo Văn hóa.

Tại giải lần này, loạt bài Lễ hội vì hòa bình (loại hình báo điện tử - loạt 5 bài) của PV Nguyễn Phúc, Báo Thanh Niên đoạt giải khuyến khích. Loạt bài đã phản ánh sống động, đầy đủ về một lễ hội mang nội dung hòa bình lần đầu tiên được tổ chức tại đất thiêng Quảng Trị. Đây là lễ hội được định hướng là "tiếng nói hòa bình" từ Quảng Trị nói riêng, từ VN nói chung ra với thế giới...