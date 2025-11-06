Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' qua đời

Theo China Times, nam diễn viên Lâm Thượng Vũ đã trút hơi thở cuối cùng sau một cơn đau tim đột ngột vào ngày 4.11. Sự ra đi của ông để lại một khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Ông không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một biểu tượng của ý chí sống phi thường, một người đã biến bi kịch cuộc đời mình thành một bản hùng ca truyền cảm hứng.

Di sản của một nghệ sĩ đa tài

Đối với hàng triệu khán giả, Lâm Thượng Vũ mãi là Khưu Xứ Cơ trong Anh hùng xạ điêu (bản 1994). Với vóc dáng cao lớn và khí chất cương trực, ông đã tạc nên một trong những hình tượng đạo trưởng Toàn Chân Giáo kinh điển nhất trên màn ảnh.

Nhưng di sản của ông không chỉ dừng lại ở đó. Sinh năm 1950 tại Chợ Lớn (Việt Nam), Lâm Thượng Vũ khởi đầu sự nghiệp rực rỡ từ sân khấu kịch. Tốt nghiệp Đại học Baptist Hong Kong, ông gia nhập Đoàn kịch nói Hồng Kông và nhanh chóng khẳng định tài năng, giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục sân khấu năm 1989.

Cũng năm đó, ông gia nhập TVB, mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Khán giả nhớ đến ông qua vai thái giám Bồ công công trong Thiêu đốt tuế nguyệt, luật sư Vi trong Người ở bên lề, hay các vai diễn đa dạng trong series Hồ sơ công lý. Không chỉ diễn xuất, ông còn là một nhà giáo tận tụy, dành hơn 10 năm làm giảng viên cho lớp đào tạo diễn viên TVB, dìu dắt nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Đối với hàng triệu khán giả, Lâm Thượng Vũ mãi là Khưu Xứ Cơ trong Anh hùng xạ điêu (bản 1994) ẢNH: HK01

Cuộc chiến 20 năm và 10 tháng "vừa điếc vừa câm"

Năm 1994, Lâm Thượng Vũ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Đó là "phát súng" mở đầu cho một cuộc chiến không cân sức kéo dài hơn hai thập kỷ. Quá trình hóa trị, dù cứu sống ông, đã để lại những di chứng tàn khốc. Dây thần kinh bị ảnh hưởng khiến ông gặp khó khăn trong phát âm và thính lực suy giảm nghiêm trọng. Từ một diễn viên sân khấu hàng đầu, ông buộc phải lùi về hậu trường.

Nhưng số phận vẫn chưa ngừng thử thách. Năm 2004, một trận cảm cúm khiến vi khuẩn xâm nhập tai, khiến ông điếc hoàn toàn tai phải.

Đỉnh điểm của bi kịch là vào năm 2009. Những cơn đau nửa đầu nghiêm trọng ập đến, và sau đó là điều khủng khiếp nhất: Lâm Thượng Vũ rơi vào 10 tháng vừa điếc vừa câm, gần như mất hoàn toàn khả năng nghe và biểu đạt ngôn ngữ.

Năm 1994, Lâm Thượng Vũ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng ẢNH: HK01

Lâm Thượng Vũ: Một tinh thần bất diệt

Trong 10 tháng tăm tối đó và trong suốt 20 năm, Lâm Thượng Vũ đã có thể gục ngã. Ông từng chia sẻ mình có "cơn nghiện sân khấu". Khi không thể phát âm để diễn, ông dùng tay để viết. Ông chuyển toàn bộ năng lượng của mình sang việc sáng tác kịch bản, viết lời nhạc và soạn nhạc.

Năm 2013, Lâm Thượng Vũ được vinh danh với giải thưởng "Thập đại tái sinh dũng sĩ" (Top 10 Chiến binh tái sinh), một sự công nhận cao quý cho tinh thần bất khuất và khả năng truyền cảm hứng của ông cho những người đang ở trong nghịch cảnh.

Lần cuối ông xuất hiện trước công chúng là năm 2017, tại một buổi chia sẻ sân khấu từ thiện. Dù gầy gò, phải đeo máy trợ thính, giao tiếp khó khăn, nhưng ánh mắt ông vẫn ánh lên niềm đam mê không đổi.

Lâm Thượng Vũ đã ra đi, nhưng ông để lại hai di sản song hành, đó là một Khưu Xứ Cơ hào sảng trên màn ảnh và một "Chiến binh tái sinh" kiên cường ngoài đời thực. Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và chứng minh rằng ngay cả khi cơ thể bị hủy hoại, tinh thần của một nghệ sĩ chân chính vẫn là bất tử.