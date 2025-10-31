'Triểu Chiêu' Chân Chí Cường qua đời

Tài tử Chân Chí Cường đột ngột qua đời từ hôm 21.10 nhưng đến nay gia đình mới thông báo tin buồn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01, trong cáo phó vừa được vợ của Chân Chí Cường đăng tải, tài tử qua đời hôm 21.10 tại Thượng Hải (Trung Quốc). "Suốt cuộc đời mình, anh ấy là một người ôn hòa, tài năng tỏa sáng rực rỡ ở làng giải trí Hồng Kông, sự tử tế của anh đã giúp ích cho nhiều người. Sự ra đi đột ngột của anh ấy như một vì sao rơi xuống giữa dải ngân hà, khiến lòng người ở lại đau buồn khôn nguôi", vợ của cố nghệ sĩ chia sẻ.

Vì Chân Chí Cường vốn là người khiêm nhường, giản dị nên người thân dự kiến tổ chức hậu sự cho nam diễn viên một cách đơn giản, ấm cúng. Hiện gia đình đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và sẽ sớm đưa ra thông báo sau về thời gian, địa điểm diễn ra tang lễ. Vợ của cố nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu mến sao phim Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng.

Nhiều tháng qua, Chân Chí Cường vẫn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Anh đăng nhiều video về cuộc sống hằng ngày, tích cực tập gym, chơi golf, tinh thần lạc quan, tràn đầy năng lượng ẢNH: WEIBO NV

Thông tin Chân Chí Cường ra đi khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè sửng sốt bởi trước đó anh vẫn chia sẻ video vui vẻ trên mạng xã hội. Theo On.cc, có tin đồn anh đột ngột qua đời vì một cơn đau tim khi đang chơi thể thao.

Sau khi hay tin, diễn viên Giang Mỹ Nghi đau buồn bày tỏ: "Quảng cáo đầu tiên của tôi là hợp tác cùng anh ấy, bộ phim truyền hình đầu tiên của tôi cũng là bắt tay với anh ấy. Anh Cường, mong anh ra đi thanh thản". HK01 tiết lộ hai diễn viên có mối quan hệ thân thiết lâu năm, ngày 18.10, Chân Chí Cường vẫn còn tương tác một bài viết trên trang cá nhân của Giang Mỹ Nghi. Khi được phóng viên hỏi thăm về sự ra đi của người bạn lâu năm, nữ diễn viên từ chối trả lời, cho biết tâm trạng cô đang rất nặng nề.

Chân Chí Cường trước khi qua đời

Hình ảnh nam diễn viên nằm viện cách đây ít tháng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên thực tế, Chân Chí Cường đã gặp vấn đề khỏe từ tháng 5.2025. Thời điểm đó, nam diễn viên chia sẻ video cho biết anh vừa nhập viện và bày tỏ rằng có những biến cố thường ập đến bất ngờ. Trong clip, nghệ sĩ 59 tuổi ở trong phòng bệnh, đang được truyền dịch, trông hốc hác, mệt mỏi. Tuy nhiên, ngôi sao Hồng Kông trấn an người hâm mộ rằng sức khỏe của mình đã ổn định và được xuất viện.

Chân Chí Cường được nhiều khán giả biết đến với vai Triển Chiêu ẢNH: WEIBO NV, CHỤP MÀN HÌNH

Chân Chí Cường sinh năm 1966, anh bắt đầu gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1980, theo đuổi con đường người mẫu, diễn viên, từng hoạt động dưới trướng ATV lẫn TVB. Tài tử ghi dấu ấn qua các bộ phim: Dung tình kiếp, Tuyết hoa thần kiếm, Sống chung với sói, Cuộc chiến thế kỷ, Bằng chứng thép 2, Quy luật sống còn 2, Tìm lại một nửa…

Đặc biệt, nghệ sĩ được nhiều khán giả biết đến với vai Triển Chiêu trong Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng và Bích huyết thanh thiên trân châu kỳ (1994). Vẻ ngoài phong độ, nam tính cùng khả năng diễn xuất tốt giúp Chân Chí Cường được nhiều khán giả yêu thích, đánh giá là một trong những phiên bản Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh.

Hơn chục năm qua, Chân Chí Cường rời xa làng giải trí, chuyển sang đại lục phát triển kinh doanh, hiếm hoi đóng vai phụ trong một số ít bộ phim.