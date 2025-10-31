Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Triểu Chiêu' Chân Chí Cường qua đời

Thanh Chi
Thanh Chi
31/10/2025 16:45 GMT+7

Hôm 31.10, vợ của Chân Chí Cường đăng cáo phó, thông báo nam diễn viên đã qua đời hơn một tuần trước.

'Triểu Chiêu' Chân Chí Cường qua đời- Ảnh 1.

Tài tử Chân Chí Cường đột ngột qua đời từ hôm 21.10 nhưng đến nay gia đình mới thông báo tin buồn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01, trong cáo phó vừa được vợ của Chân Chí Cường đăng tải, tài tử qua đời hôm 21.10 tại Thượng Hải (Trung Quốc). "Suốt cuộc đời mình, anh ấy là một người ôn hòa, tài năng tỏa sáng rực rỡ ở làng giải trí Hồng Kông, sự tử tế của anh đã giúp ích cho nhiều người. Sự ra đi đột ngột của anh ấy như một vì sao rơi xuống giữa dải ngân hà, khiến lòng người ở lại đau buồn khôn nguôi", vợ của cố nghệ sĩ chia sẻ.

Vì Chân Chí Cường vốn là người khiêm nhường, giản dị nên người thân dự kiến tổ chức hậu sự cho nam diễn viên một cách đơn giản, ấm cúng. Hiện gia đình đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và sẽ sớm đưa ra thông báo sau về thời gian, địa điểm diễn ra tang lễ. Vợ của cố nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu mến sao phim Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng.

'Triểu Chiêu' Chân Chí Cường qua đời- Ảnh 2.

Nhiều tháng qua, Chân Chí Cường vẫn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Anh đăng nhiều video về cuộc sống hằng ngày, tích cực tập gym, chơi golf, tinh thần lạc quan, tràn đầy năng lượng

ẢNH: WEIBO NV

Thông tin Chân Chí Cường ra đi khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè sửng sốt bởi trước đó anh vẫn chia sẻ video vui vẻ trên mạng xã hội. Theo On.cc, có tin đồn anh đột ngột qua đời vì một cơn đau tim khi đang chơi thể thao.

Sau khi hay tin, diễn viên Giang Mỹ Nghi đau buồn bày tỏ: "Quảng cáo đầu tiên của tôi là hợp tác cùng anh ấy, bộ phim truyền hình đầu tiên của tôi cũng là bắt tay với anh ấy. Anh Cường, mong anh ra đi thanh thản". HK01 tiết lộ hai diễn viên có mối quan hệ thân thiết lâu năm, ngày 18.10, Chân Chí Cường vẫn còn tương tác một bài viết trên trang cá nhân của Giang Mỹ Nghi. Khi được phóng viên hỏi thăm về sự ra đi của người bạn lâu năm, nữ diễn viên từ chối trả lời, cho biết tâm trạng cô đang rất nặng nề.

Chân Chí Cường trước khi qua đời

'Triểu Chiêu' Chân Chí Cường qua đời- Ảnh 3.

Hình ảnh nam diễn viên nằm viện cách đây ít tháng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên thực tế, Chân Chí Cường đã gặp vấn đề khỏe từ tháng 5.2025. Thời điểm đó, nam diễn viên chia sẻ video cho biết anh vừa nhập viện và bày tỏ rằng có những biến cố thường ập đến bất ngờ. Trong clip, nghệ sĩ 59 tuổi ở trong phòng bệnh, đang được truyền dịch, trông hốc hác, mệt mỏi. Tuy nhiên, ngôi sao Hồng Kông trấn an người hâm mộ rằng sức khỏe của mình đã ổn định và được xuất viện.

'Triểu Chiêu' Chân Chí Cường qua đời- Ảnh 4.
'Triểu Chiêu' Chân Chí Cường qua đời- Ảnh 5.
'Triểu Chiêu' Chân Chí Cường qua đời- Ảnh 6.

Chân Chí Cường được nhiều khán giả biết đến với vai Triển Chiêu

ẢNH: WEIBO NV, CHỤP MÀN HÌNH

Chân Chí Cường sinh năm 1966, anh bắt đầu gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1980, theo đuổi con đường người mẫu, diễn viên, từng hoạt động dưới trướng ATV lẫn TVB. Tài tử ghi dấu ấn qua các bộ phim: Dung tình kiếp, Tuyết hoa thần kiếm, Sống chung với sói, Cuộc chiến thế kỷ, Bằng chứng thép 2, Quy luật sống còn 2, Tìm lại một nửa…

Đặc biệt, nghệ sĩ được nhiều khán giả biết đến với vai Triển Chiêu trong Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng Bích huyết thanh thiên trân châu kỳ (1994). Vẻ ngoài phong độ, nam tính cùng khả năng diễn xuất tốt giúp Chân Chí Cường được nhiều khán giả yêu thích, đánh giá là một trong những phiên bản Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh.

Hơn chục năm qua, Chân Chí Cường rời xa làng giải trí, chuyển sang đại lục phát triển kinh doanh, hiếm hoi đóng vai phụ trong một số ít bộ phim.

Tin liên quan

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời

Hàng loạt trang tin tức Hồng Kông, trong đó có HK01, On.cc vừa đưa tin Hứa Thiệu Hùng đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 28.10. Tối trước đó, thông tin 'trùm vai phụ' nhập viện trong tình trạng nguy kịch khiến cả làng giải trí xứ cảng thơm xôn xao.

Khám phá thêm chủ đề

Chân Chí Cường Triển Chiêu Hồng Kông qua đời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận