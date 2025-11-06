Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Diễn viên 'Mưa đỏ', dàn 'anh trai' biểu diễn '2025 K- Vietnam Pop Up Festa In Dalat'

Lâm Viên
Lâm Viên
06/11/2025 10:53 GMT+7

2025 K-Vietnam Pop Up Festa In Dalat diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhằm quảng bá hình ảnh, giao lưu văn hóa nghệ thuật Hàn – Việt và kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc – Việt Nam.

Từ ngày 7-9.11 tại quảng trường Lâm Viên (P.Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng) diễn ra chương trình giao lưu văn hóa, âm nhạc, ẩm thực Hàn – Việt 2025 K- Vietnam Pop Up Festa In Dalat, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đây đồng thời là cơ hội kết nối doanh nghiệp 2 nước.

- Ảnh 1.

Chương trình giao lưu văn hóa, âm nhạc, ẩm thực Hàn – Việt 2025 K-Vietnam Pop Up Festa In Dalat sẽ diễn ra tại quảng trường Lâm Viên

ẢNH: L.V

Cụ thể, từ 9 giờ đến 22 giờ mỗi ngày sẽ diễn ra nhiều hoạt động như giao lưu nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc, biểu diễn thời trang Hanbok và áo dài, thi ẩm thực truyền thống Hàn – Việt.

2025 K- Vietnam Pop Up Festa In Dalat có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: Neko Lê (Gai), Doãn Hiếu, Khôi Vũ, Jey B (Anh trai say hi), Lý Tuấn Kiệt, nhóm Tây Nguyên, Ngô Trúc Linh, Huy Tít (vai Tấn trong Mưa đỏ), Phạm Việt Thắng, Hana Cẩm Tiên, nhóm Nam tộc… Song song đó, các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn nhạc cụ truyền thống K-Nanta show, dân gian đương đại (fusion), múa ba lê trích đoạn vở Kẹp hạt dẻ, vở múa Vũ điệu ánh trăng… cùng tiết mục DJ sôi động đến từ nhóm Kimchifactori homies.

- Ảnh 2.

Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 45.000 khán giả đến với 2025 K- Vietnam Pop Up Festa In Dalat

ẢNH: L.V

Đại diện đơn vị tổ chức, Công ty TNHH Da Hae International (DHI GROUP), cho biết 2025 K- Vietnam Pop Up Festa In Dalat nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu nghệ thuật và hợp tác thương mại giữa Hàn Quốc – Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 45.000 khán giả đến với các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa Hàn -Việt lần này.

Khám phá thêm chủ đề

2025 K- Vietnam Pop Up Festa In Dalat Hàn Quốc Đà Lạt Quảng trường Lâm Viên âm nhạc
