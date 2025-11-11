Ca khúc chủ đề của gameshow gây sốt

Thực tế cho thấy nhiều bài hát thậm chí còn có đời sống riêng, tạo cơn sốt trên thị trường, như Những ngày trời bao la (chương trình Gia đình Haha), Nơi bình minh đầy nắng - Ngôi sao giữa thiên hà (chương trình Chị đẹp đạp gió), The Stars (chương trình Anh trai say hi), Hỏa ca (chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai)...

Những ngày trời bao la - ca khúc chủ đề của Gia đình Haha có hơn 5 triệu lượt xem trên Facebook Ảnh: NSX





Trong đó, ca khúc Những ngày trời bao la do 5 nghệ sĩ của chương trình Gia đình Haha thể hiện đã có hơn 5,3 triệu lượt xem tính đến thời điểm hiện tại. Bài hát có giai điệu vui tươi, được xem như cuốn nhật ký bằng âm nhạc, vừa ghi lại hành trình đáng nhớ, vừa tôn vinh những giá trị của người dân lao động đúng với tinh thần của show thực tế này. Bùi Công Nam tiết lộ anh được đặt hàng viết ca khúc trước chuyến đi, dựa trên những tưởng tượng của mình về hành trình sắp diễn ra. Tuy nhiên từng câu chữ lại trùng hợp với những trải nghiệm mà các nghệ sĩ có được tại chặng Lào Cai.

Chương trình thực tế Chiến sĩ quả cảm cũng đầu tư ca khúc chủ đề Trái tim quả cảm do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, với mong muốn thể hiện lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những lực lượng đang âm thầm gìn giữ bình yên cho cuộc sống. Quốc Thiên - Neko Lê được tin tưởng giao thể hiện ca khúc. Vốn là những chiến sĩ nhập vai trong chương trình, bộ đôi lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của mình để thể hiện bài hát một cách trọn vẹn.

Thực tế cho thấy, những ca khúc chủ đề của gameshow được xem là màn chào đầu, giúp chương trình tạo dấu ấn với khán giả. Chính vì điều đó mà nhiều nhà sản xuất đã không ngại đầu tư chi phí khủng cho các sản phẩm này, trong đó phải kể đến chương trình Chị đẹp đạp gió, Em xinh say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi… Đáng chú ý, những MV này hút hàng triệu lượt xem, từ đó đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa chương trình đến với khán giả. Chưa kể, thông qua các sản phẩm âm nhạc chỉn chu, nhà sản xuất còn khẳng định được sự đầu tư của mình, đồng thời gửi gắm thông điệp, tinh thần mà gameshow muốn hướng đến.

Tuy nhiên, ca khúc chủ đề không thể quyết định thành công của một gameshow, mà chỉ mang tính chất hỗ trợ, giúp khán giả tiếp cận và tìm hiểu chương trình. Việc có một ca khúc chủ đề ấn tượng mở ra nhiều cơ hội, song cũng là áp lực đối với nhà sản xuất trong việc đầu tư vào format, kịch bản… để thu hút người xem.