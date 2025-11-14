Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP.HCM; Sở VH-TT TP.HCM; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM; Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN, giảng viên các trường đại học, các nhạc sĩ, ca sĩ...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng Hội Âm nhạc TP.HCM tại tọa đàm Ảnh: Lạc Xuân

PGS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, cho biết tọa đàm được tổ chức với mong muốn làm rõ trách nhiệm và vai trò của người làm âm nhạc ở TP.HCM, đặc biệt trong giai đoạn TP.HCM đang tập trung xây dựng nền công nghiệp văn hóa. "Qua tọa đàm, chúng tôi mong muốn làm rõ các vấn đề như: những tồn tại trong đời sống âm nhạc ở TP.HCM; trách nhiệm, vai trò của những người hoạt động âm nhạc trước những vấn đề tồn tại của đời sống âm nhạc và vấn đề phát triển hoạt động sáng tạo, sáng tác, biểu diễn âm nhạc ở TP.HCM để xây dựng nền công nghiệp văn hóa âm nhạc ở TP.HCM hiện nay", bà Liêm chia sẻ.

Lệch chuẩn vì thiếu nền tảng kiến thức

Tại tọa đàm, các chuyên gia văn hóa, các nhạc sĩ đã nêu ra những nguyên nhân, trách nhiệm của người làm nghệ thuật trong câu chuyện âm nhạc lệch chuẩn hiện nay. Bà Nguyễn Cẩm Lệ, chuyên viên Phòng Nghệ thuật, Sở VH-TT TP.HCM, cho rằng những hiện tượng lệch chuẩn trong hoạt động sáng tác và biểu diễn nghệ thuật gần đây cho thấy có nguyên nhân từ nhiều yếu tố. Một trong số đó bắt nguồn từ việc một bộ phận nghệ sĩ thiếu nền tảng kiến thức và ý thức. Theo bà Cẩm Lệ, một nhạc sĩ, ca sĩ xuất thân ở môi trường chính quy thường phải rèn luyện tối thiểu trong 4 năm, với nhiều môn chuyên ngành như mỹ học âm nhạc, lịch sử âm nhạc, hòa âm, phối khí...

Bà Cẩm Lệ dẫn lại lời dạy của thầy mình là GS Ca Lê Thuần mà bản thân bà tâm đắc rằng mỹ học âm nhạc của một người nghệ sĩ phải đáp ứng được 3 chiều: chiều rộng của kiến thức, chiều cao về tư tưởng và chiều sâu về cảm xúc. Bà nhận định nếu người nghệ sĩ có đủ 3 yếu tố này, họ sẽ không thể viết hay hát những ca từ phản cảm, lệch chuẩn như một số trường hợp đang bị dư luận lên án. Do thiếu sự đào tạo, giáo dục và nền tảng mỹ học, một bộ phận nghệ sĩ ngày nay có sự sáng tác ca từ phản cảm, nội dung thiếu chọn lọc, vô tình dẫn đến hệ lụy tiêu cực cho khán giả, thậm chí là các em nhỏ.

Nhạc sĩ Trương Quang Lục đề cập vụ việc ca sĩ Jack trình diễn trong một chương trình tại Hà Nội gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Tác giả ca khúc Vàm Cỏ Đông nhận định việc sáng tác một bài tục tĩu như thế là coi thường quần chúng. Đây còn là hành vi phản cảm, khiến những người làm nghệ thuật chân chính cảm thấy bị xúc phạm. Ông ví hành vi này như một dạng "ma túy trong nghệ thuật", nếu bỏ qua, coi nhẹ sẽ dẫn đến tái diễn, gây hệ quả tai hại.

Đề xuất xây dựng luật Biểu diễn nghệ thuật

NSƯT-TS-đạo diễn Hoàng Duẩn đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ VH-TT-DL, cần xây dựng và ban hành luật Biểu diễn nghệ thuật với những quy định rõ ràng về nghệ thuật biểu diễn, trong đó có âm nhạc. Điều này sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ và định rõ quy chuẩn nghệ thuật biểu diễn. "Cần phải có những quy định cụ thể về ca từ, trang phục, thế nào là vi phạm thuần phong mỹ tục, thế nào là ca từ dung tục. Các quy định về nói lái, nói nhại, ẩn ý làm người khác hiểu nhầm... Chúng ta đã có luật Điện ảnh, luật Xuất bản... thì việc xây dựng luật Biểu diễn nghệ thuật là hoàn toàn cần thiết, nhất là trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa", đạo diễn Hoàng Duẩn nhấn mạnh.

Võ Hạ Trâm và ca sĩ Đông Hùng trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất tại TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Cẩm Lệ cho rằng cần có sự chấn chỉnh trong công tác giáo dục thẩm mỹ từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong nhà trường, cần có các chương trình giáo dục nghệ thuật thiết thực hơn, không chỉ là lý thuyết khô khan. Gia đình cũng nên quan tâm hơn đến việc giáo dục nghệ thuật cho con cái. Truyền thông cần đóng vai trò định hướng, giúp nâng cao nhận thức thẩm mỹ cho công chúng. Hiện nay, theo bà Lệ, các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thực hiện nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật tại các vùng sâu, vùng xa và các trường học, nhằm đưa giá trị văn hóa truyền thống đến với thế hệ trẻ.

Các đại biểu đề xuất người sáng tác phải mang đến những sản phẩm có thông điệp tốt đẹp, lan tỏa giá trị chân thiện mỹ và nâng cao ý thức xã hội Ảnh: Ngọc Dương

Tổng kết tọa đàm, ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP.HCM, ghi nhận những ý kiến, góp ý của các đại biểu, chuyên gia văn hóa, nghệ sĩ... Ông đánh giá cao Hội Âm nhạc TP.HCM khi đã chủ động quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Từ buổi tọa đàm, các cơ quan ban ngành, đơn vị sẽ triển khai phần nào các nội dung đóng góp, như tăng cường hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác và biểu diễn âm nhạc, góp phần khẳng định những giá trị thẩm mỹ, đạo đức nghệ thuật, lan tỏa giá trị chân thiện mỹ trong xã hội.